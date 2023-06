Guillermo Aso busca resarcirse en el Jarama en la segunda prueba del certamen ibérico Supercars Endurance

El piloto aragonés Guillermo Aso se desplazará este fin de semana hasta Madrid, para la disputa de su segundo compromiso deportivo en el calendario de 2023 del Supercars Endurance. El célebre Circuito de Velocidad del Jarama, diseñado por John Hugenholtz e inaugurado en 1967, vivirá otra apasionante batalla por las victorias en dos carreras en las que Aso parte como uno de los claros candidatos a terminar en el cajón de la categoría GT4 Pro. El piloto aragonés estará acompañado en las labores de pilotaje del Mercedes-AMG GT4 de NM Racing Team por Gilles Vannelet, conformando una de las duplas más experimentadas y sólidas presentes en el Supercars Endurance.

La fortuna no sonrió a Aso en el arranque de la temporada a principios del mes pasado en el Autódromo Internacional do Algarve. Tras haber estado luchando por las 'pole positions' en clasificación, posteriormente en carrera sus prestaciones se vieron lastradas por una penalización a Vannelet en la primera y una incidencia con el ABS en la segunda. Así, no pudieron mejorar una quinta y una séptima plaza en cada una de las carreras celebradas en el suelo portugués.

“Estoy deseando volver a subirme al Mercedes-AMG GT4 de NM Racing Team. El inicio del campeonato no fue como esperábamos por las propias incidencias de carrera y algo de mala fortuna en los momentos clave. Pero todos en el equipo confiamos al máximo en nuestras posibilidades y queremos poder materializarlo en pista con dos resultados destacados en el Jarama”, explica el zaragozano.

La séptima plaza que Aso y su compañero ocupan en la clasificación general del general, con veinte puntos en su casillero, no refleja el potencial real y es por ello que afrontan esta segunda cita con las máximas ganas de conseguir dos resultados de relumbrón que les permitan comenzar a escalar posiciones y recortar las diferencias con los líderes del campeonato.

El Jarama “es un trazado que se adapta bien a las virtudes de nuestro coche. Aunque no es mi circuito favorito, pues prefiero otros que tienen velocidades medias más altas, confío en que saldremos el domingo con un buen sabor de boca. Para un piloto, siempre es motivante el poder correr en un trazado con tanta tradición como éste, en donde han estado y vencido pilotos de Fórmula 1 como Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Jackie Stewart, Gilles Villeneuve o Mario Andretti. En suma, voy con muchas ganas de lograr un buen resultado", concluye el piloto aragonés.