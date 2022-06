Guillermo Aso: "En el capazo, con cuatro meses, ya vivía los 'rallies' que corría mi padre"

Acaba de hacer historia para el automovilismo aragonés: finalizó las 24 horas de Nürburgring en Alemania, una de las citas más prestigiosas de la competición de resistencia. ¡Pudo sobrevivir al llamado ‘infierno verde’!

Es una de las pruebas más complicadas del calendario en el circuito más largo (25,37 km ) y estrecho del mundo. Lo bautizó así ‘sir’ Jackie Stewart, tricampeón de la Fórmula 1 en 1969, 1971 y 1973. Toda la parte antigua discurre por un bosque y por eso se llama infierno verde. Los adelantamientos, por la cantidad de coches que corren (137), son imposibles.

En 2019 ya hizo su primera intentona.

Sí, entonces no pudimos acabar y teníamos la espinita clavada. Participé con un BMW M240i Racing Cup de Adrenalin Motorsport, formando equipo con el malagueño Álvaro Fontes y los alemanes Harald y Ronny Leppert. Este año fuimos muy rápidos, pese al golpe que tuvo el coche con otro participante que nos obligó a hacer reparaciones. Pese a todo, y a unas condiciones del tiempo con lluvia y granizo, finalizamos cuartos en nuestra categoría (categoría reservada a los M240i Racing Cup). Creo que tiene mucho mérito y, además, este año es especial porque se celebraba el 50 aniversario de la prueba.

¿Cómo se afronta una competición de esas características?

Tengo un simulador profesional, con el que experimentas sensaciones muy similares al de la conducción. Pero más que la preparación en cuanto a alimentación y deporte, la tensión que se vive es por el circuito en sí, muy peligroso, por la alta velocidad a la que se corre, cerca de los guardarraíles. Para poder estar en la salida, hay que sacarse una licencia especial y al organización te obliga a realizar unos cursillos para que te den el permiso para competir. Esto lo tuve que hacer la primera vez que fui.

Este fin de semana son las 24 horas de Le Mans. Tendrá sana envidia...

He estado viéndolas dos veces en vivo y es una prueba icónica. Junto con Nürburgring son las dos carreras de resistencia más importantes del mundo. Y como amante del deporte es un reto que siempre tengo en la cabeza; no sé si será posible hacerlo algún día. Hace cuatro años no me imaginaba que estaría en la parrilla de Nürburgring y ya ha sido real.

¿Se cumple el tópico que desde que nació corría gasolina por sus venas?

Sí (risas). Mi padre, Mariano, ha corrido toda la vida: primero en motos y luego se pasó a los coches. Competía con el coche de la hermana de un amigo, que le prestaban. Luego, tuvo un vehículo de competición que era, además, con el que iba a trabajar. Mi madre iba con él y le ayudaba a cambiar el tubo de escape. Y yo, con cuatro meses, estaba dentro del capazo en la subida a Formigal con 18 grados bajo cero (risas). Siempre he ido con mi padre a todos los ‘rallies’. Si lo vives desde pequeño es fácil que te guste.

¿Ha hecho de su afición una profesión?

No me gusta decir que ser piloto de circuitos sea un 'hobby' por que me lo tomo como algo profesional que completa mi actividad principal: tengo una empresa familiar de diseño y fabricación de sistemas de transmisión (Echeverria Construcciones Mecánicas). No sólo hay que tener un don para competir, sino que te acompañe la suerte; estar en un equipo, en el sitio adecuado para poder ganar los campeonatos, poder evolucionar como piloto y tener retos mayores.

Guillermo Aso (derecha) junto con Jorge Vecino, de Goya BMW, patrocinador del piloto HA

Usted corre con un McLaren, ¿es lo más cercano a la élite mundial y a codearse con estrellas?

(Risas) McLaren es un proyecto muy bonito que me surgió 2020, cuando me ofrecieron correr en el equipo englobado en McLaren Barcelona. Que cuenten conmigo es un honor. Hay muchas categorías en el automovilismo y lo que yo corro es una GT4, que es una división de grandes turismos, que no tienen que ver con las fórmulas.

Lleva dos décadas al volante, hasta convertirse en la principal referencia aragonesa en la especialidad de circuitos.

No pude empezar de pequeño con el karting. En 1992, me iba a comprar mi padre un kart porque me gustaba ir al Kartódromo de Aragón en la Feria de Muestras. Pero con la crisis, que afectó a la empresa, quedó aparcado el regalo y lo cambió por una bici de trial. Y estuve hasta los 21 años sin ponerme en serio al volante. Compatibilicé ‘rallies’ -empecé con la Copa Fiat Punto-, y asfalto en campeonatos de Aragón y de España; y en 2015 me pasé a los circuitos por proyección. Correr a nivel nacional, ya no internacional es complejo si no te dedicas a ello profesionalmente. En España se cuentan con los dedos de la mano los pilotos que viven de ello. Tenemos el ejemplo del zaragozano Cristian García, uno de los mejores pilotos que hay en asfalto a nivel nacional, campeón de España y podría serlo de Europa, y que tristemente no ha podido progresar.

¿Por qué?

En Aragón somos un poco peculiares con el deporte en general y el motor en particular. Lo llevamos en el corazón pero nos cuesta apostar por ello: con ayudas de empresas que se involucren para convertir esta disciplina en un sentimiento como en País Vasco, Galicia o Cataluña, donde está más extendido.

"Una vez que se apuesta por un circuito como Motorland, que es uno de los mejores de España y del mundo, toda estrategia de ayuda al automovilismok tiene que ir acompañada desde la base"

Guillermo Aso se enroló en 2020 en el equipo englobado en McLaren Barcelona HA

En la Comunidad se apostó por levantar un circuito de primer nivel mundial consagrado al motor. ¿Qué pasa con los deportistas?

Es una buen pregunta de respuesta difícil. Habría que preguntar a los que están arriba como se suele decir (risas). La verdad es que una vez que se apuesta por un circuito como Motorland, que es uno de los mejores de España y del mundo -y doy fe porque me muevo por unos cuantos-, toda esta estrategia tiene que ir acompañada desde la base: no solo es poner medios sino alienada la estrategia con el automovilismo, como se hace con el fútbol o el baloncesto. Y, en Aragón, la Federación Aragonesa fomenta su práctica y busca salidas, pero desde el punto de vista gubernamental no se dan facilidades para extenderlo a la masa. Por ejemplo, aquí no se deja entrar a nadie a un circuito sin pase, y en Alemania en Nürburgring, en una prueba , había 230.000 personas que podían entrar a la parrilla de salida hasta diez minutos antes del banderazo de salida paseando y haciendo fotos. Esta cercanía, cuesta. Yo he salido con un Rally de Zaragoza desde Cesáreo Alierta o la plaza San Francisco para que la gente palpara el ambiente, pero ahora es difícil, por no decir imposible, preparar un evento en el centro.

En el automovilismo, como en otras disciplinas deportivas, ¿sin apoyos económicos no se es nadie?

Cuando empiezas en este mundo, el principal apoyo es el familiar. Luego, vas logrando tus éxitos, te vas haciendo un nombre y apuestan por ti. Adrenalin en Nurburgring y SMC Motorsport con el McLaren me dan el soporte deportivo para seguir con mi sueño deportivo y, sobre todo, tengo que agradecer el respaldo de los patrocinadores (Grupo Ara, Manixintegral, Marena, ECM Transmissions, Grupo Orbe, Educatrafic, BMW Goya, Altos de Corral, Montal, AST Motorsport Roll Cages y Fundación Deporte Joven).