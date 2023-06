Daniel Osanz y Marcos Ramos, sin límites en el Mundial de carreras por montaña

Con la ambición por bandera como el resto de los otros 37 componentes de la selección española, los aragoneses Daniel Osanz y Marcos Ramos afrontan desde este miércoles y hasta el sábado en Innsbruck (Austria) el Campeonato del Mundo de montaña y trail running, una cita en la que el objetivo global del combinado está claro, igualar las siete medallas obtenidas el año pasado en Tailandia, cuando por primera vez se reunieron en una misma competición todas las distancias que ampara World Athletics, la federación internacional de atletismo. Con las Dolomitas del Tirol del Norte como escenario, serán 1.300 deportistas de más de cincuenta países los que entren en liza.

Osanz, que como curiosidad tuvo que realizar la defensa de su trabajo de fin de grado a distancia ya desde el Tirol el lunes, será uno de los encargados de romper el hielo. El jaqués toma la salida este miércoles a las 13.00 en la prueba de subida vertical. El reto, un recorrido de siete kilómetros y 1.020 metros de desnivel positivo. Ya sabe lo que es ser campeón del mundo en categorías inferiores y, aunque el año pasado no pudo estar en el Mundial, sí que se colgó el bronce en el Europeo. Como entonces, se presenta dentro de una temporada en la que se está centrando en distancias más largas. "Solo he tenido dos semanas de preparación específica y previamente tampoco he competido mucho porque mi calendario está más centrado en el verano, pero mis sensaciones son buenas", afirma. "Conozco a muchos de los rivales y por lo menos seremos cuarenta chicos queriendo entrar entre los diez primeros. No renuncio a nada, estoy tranquilo y con ganas", expone. Entre sus resultados de este año aparece un segundo puesto en la Calamorro Skyrace con la que se estrenó en la Skyrunner World Series

Forma parte de lo que la Federación Española ha calificado de ‘dream team’. Un bloque que también incluye a Álex García, bronce en Tailandia, Eduardo Hernández y Miquel Corbera, vigente campeón de España, que debe defender el tercer puesto del año pasado.

La misma responsabilidad tiene Ramos en el trail largo. El de Báguena, que llegó a Innsbruck el martes con un día de retraso por un problema de vuelos que hizo que parte de la delegación española hiciese noche en Frankfurt, tomará la salida el viernes para repetir un éxito que él se encargó de abrochar en tierras asiáticas con su 23º puesto. El bloque que acude ahora a Austria es el mismo que el de entonces. También estarán José Ángel Fernández, que fue cuarto, Aritz Egea, que finalizó quinto, y Borja Fernández, que acabó 45º.

Ramos, que se mantuvo en Tailandia en el top 10 hasta el tramo final, se presenta tras un quinto puesto en el Nacional. Por delante tiene 86,9 kilómetros que comenzarán en Neustift y finalizarán en Innsbruck con 6.500 metros de desnivel positivo y cota máxima de 2.516 metros.

Su temporada ha estado focalizada en el Mundial. "Lo que he corrido hasta ahora ha sido con la idea de sumar buenos entrenamientos para competir aquí", reconoce. "Llevo trabajando desde el invierno con mucha continuidad y sin lesiones, y parto con la expectativa a nivel individual de disfrutar de la experiencia y dar el máximo. Como equipo, lucharemos por todo", avanza. "Va a ser un carrerón de alta montaña con más de cuarenta kilómetros sobre los dos mil metros que pondrá a cada uno en su sitio y en el que incluso ha habido que modificar el trazado por nieve", avanza.