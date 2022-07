Daniel y Álvaro Osanz comienzan el Europeo de La Palma con tres medallas

Un oro y dos bronces es el botín con el que ha arrancado para los aragoneses el Europeo de off-road que tiene lugar hasta el domingo en la isla de La Palma. Los hermanos Daniel y Álvaro Osanz han comenzado con buen pie; el primer se ha colgado un bronce en la modalidad individual y por equipos de la modalidad de subida vertical absoluta y el segundo, un oro por equipos en la categoría sub 20 de la uphill mountain race, donde ha cosechado la décima posición individual. Completa la representación regional el turolense Marcos Ramos, que compite este sábado en la trail running race.

El menor de los hermanos jaqueses, Álvaro, ha competido a gran nivel, lo que unido al segundo puesto de su compañero de equipo Jan Torrella, al tercero de Marcos Villamuera y al undécimo de Lleir Barcons ha propiciado el primer puesto para el conjunto español. Tras la prueba sub 20 ha tenido lugar la absoluta, y Daniel Osanz ha hecho buenos los pronósticos que le ubicaban como favorito para metal. Con la tercera posición ha ayudado a que los españoles se hicieran con la medalla de bronce. Álvaro Osanz aún participará el domingo en la prueba en línea.

En declaraciones a la Federación Española de Atletismo, Daniel Osanz se mostraba “súper contento”: “He podido gestionarme bien la carrera sabiendo que había rivales muy fuertes. He jugado mis cartas, regulando y confiando en que podía ir de menos a más. Correr en La Palma siempre es increíble y estar en casa siempre te da un punto más. Al final he intentado incluso luchar por la plata, pero el bronce me deja súper feliz”.

También valoraba haber corrido junto a su hermano Álvaro, y España tiene “un equipo fuerte, con fisios, entrenadores, corredores, y se ha notado. Además cuando nos hemos enterado de que los sub 20 habían ganado nos ha motivado más. Tengo mucho que agradecer a mi familia y a mi entrenador porque el año no ha sido fácil”. El Europeo de La Palma se quiere que sirva como símbolo de la reconstrucción de la isla tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. El programa incluye 18 carreras, diez del propio campeonato, que congregará 500 corredores de 25 países, y otras ocho de carácter popular.