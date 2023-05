El exitoso paso de las ruedas al hielo de la patinadora Angela Martín-Mora

En patinaje, nada se le resiste a Ángela Martín-Mora. Tras muchos años compitiendo y logrando infinidad de éxitos en patinaje artístico en línea, esta temporada ha afrontado un nuevo reto en el hielo, en la nueva modalidad Solo Danza en la que ya es referente a nivel nacional al conseguir la medalla de oro en la Copa Federación (similar al campeonato de España). Para ella ha sido todo un reto el paso al hielo porque viene "de una carrera bastante extensa en patinaje artístico en línea, con muchos logros –3 veces campeona de España absoluta, medalla de oro en opens mundiales y 7º de Europa absoluta– y me he dado cuenta de que la base es mucho más difícil de lo que me podía imaginar", asegura.

Sobre ruedas el estilo es libre, hay saltos "que son ejercicios atléticos increíbles y exigentes para el cuerpo y son un reto tan grande que a veces le quita protagonismo a la ejecución de pasos y giros, que son tan importantes en el patinaje artístico", explica. Al llegar al hielo se dio cuenta de que no sabía hacer esos pasos y giros de manera correcta, por lo que ha tenido que trabajar mucho esta temporada.

El cambio de las ruedas a la cuchilla vino porque "me llamaba mucho la atención desde hace años, y cuando mi madre ocupó el puesto de entrenadora de patinaje del Club Hielo Jaca, tener un medio de hielo te abre las puertas". Además reconoce que teniendo la base del 'in line' "el paso al hielo ha sido más fluido".

Las aptitudes le han ayudado en este cambio y han sido "base fundamental". En nueve meses ha conseguido una puntuación de 93,45, subiendo diez puntos en cada una de las cuatro competiciones que ha disputado esta temporada. Esto lo achaca al trabajo realizado en Jaca con Elisabeth Martín-Mora, su madre y directora técnica de la sección de artístico del Club Hielo Jaca, y a los entrenadores del equipo Valdemoro Ice Team, de Madrid, liderados por Laura Fernández (hermana de Javier Fernández), con Noa Hernandez y Jaime García, "que me han acompañado en esta aventura nueva de Solo Danza y me han dado las herramientas para conseguir tan buenos resultados". Por eso califica esta temporada de "ilusionante".

Solo Danza es una modalidad que está naciendo en España, todavía no hay muchos patinadores que se dediquen a ella, el número es reducido pero está ocurriendo como con el ‘in line’, que se fue desarrollando hasta que en 2019 se celebró el primer campeonato de España absoluto. El núcleo de esta modalidad se encuentra en Valdemoro, de ahí que haya compaginado los entrenamientos en Jaca y Madrid. La próxima temporada seguirá en el hielo y el objetivo es participar en competiciones internacionales y continuar con las españolas.