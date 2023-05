La Quebrantahuesos prepara otro recorrido por el cierre del Portalet

La Marcha Cicloturista Quebrantahuesos se celebrará el próximo 17 de junio, bien sea por su recorrido original o por otro que se ha establecido como plan B y que se anunciaría a su debido momento. Así se decidió este miércoles en una reunión mantenida entre la organización de la marcha. Por el momento, un desprendimiento en el municipio de Laruns, en la carretera RD 394, ocurrido el pasado 3 de mayo, mantiene cerrado este puerto. Los trabajos han comenzado esta semana, pero la Prefectura de los Pirineos Atlánticos anunció ayer que la retirada de las rocas y la estabilización de la ladera se podría prolongar hasta cinco semanas.

Desde el Club Ciclista Edelweiss confían "plenamente" en el trabajo de la administración francesa para que se pueda adelantar la previsión que han anunciado, "pero somos conscientes de que hay condicionantes que se escapan al control de todos como son la meteorología o la estabilidad de la ladera", señalaba el vicepresidente, Enrique Ascaso. En ese caso, ya tienen los deberes hechos. "Habíamos activado ante las posibles previsiones un plan B que teníamos diseñado desde la ola de calor del año pasado, y vamos a trabajar para tener todo preparado para ese plan B y también para si llegamos a tiempo de que la marcha pueda discurrir por su trazado original", aseguraba Ascaso. Lo que está claro "es que el 17 de junio hay Quebrantahuesos".

Ese plan B es un trazado alternativo, que por el momento no se ha desvelado. El Club Ciclista Edelweiss también ha querido desmentir el que en los últimos días ha estado circulando. "No hay nada oficial, lo que circula no ha salido de la organización", advertía. Por lo que, si fuera necesario optar por un trazado alternativo, "se anunciará en su debido momento". La organización insistía en que lo ocurrido es algo "que depende de la naturaleza y no se puede hacer nada". No obstante, "los deberes los tenemos hechos", y "habrá Quebrantahuesos, que es lo importante".

La Prefectura de Altos Pirineos y la Subdelegación del Gobierno en Huesca se emplazaron a actualizar la situación de forma permanente conforme avancen los trabajos. En este sentido, la Subdelegación del Gobierno en Huesca reiteraba a las autoridades francesas, tal como ya se hizo en la reunión que tuvo lugar el pasado día 12, la necesidad de restablecer cuanto antes, en condiciones de plena seguridad, esta importante vía para las comunicaciones transfronterizas cuyo corte está causando graves afecciones sociales y económicas a las comarcas de La Jacetania y el Alto Gállego, además de dificultar la gestión del tráfico.

En la edición de 2002 se produjo una situación que guarda ciertas similitudes con la actual. Un movimiento sísmico provocó un desprendimiento en un tramo de carretera de la subida a Portalet, lo que obligó a cambiar los planes a la Edelweiss y a diseñar un trazado de 230 kilómetros y 3.400 metros de desnivel que atravesó los puertos de Col de Bouezou, Labays y la Pierre St. Martin, cruzó por Navarra el valle de Belagua, Zuriza, el Col de Arabie y vuelta a Aragón por Ansó, Hecho, Puente La Reina y Jaca hasta el retorno a Sabiñánigo. Los trabajos no deberían afectar a la etapa de la Vuelta a España 2023 que discurrirá el 8 de septiembre entre Formigal y el Tourmalet.