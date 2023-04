Mayo florece por primavera: "El récord de Toni Abadía está a mi alcance"

El año no empezó precisamente bien para Carlos Mayo. Una lesión en el pie, una enfermedad leve que se complicó más de la cuenta… El atleta zaragozano no logró acercarse ni siquiera mínimamente a su mejor nivel. En realidad, desde que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio no lo ha conseguido hacer. El día después de su primera experiencia olímpica no fue fácil de gestionar, y por momentos no encontró la motivación necesaria para centrarse al cien por cien en el atletismo. Esta primavera, ya con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024, quiere recuperar sus mejores sensaciones.

Sus dos últimas semanas han sido buenas. Aunque admite que sigue sin alcanzar a su punto máximo de forma, hace dos fines de semana se impuso en la 10K paralela a la maratón de Zaragoza con un tiempo de 29:35. Suficiente para batir el récord de la prueba, pero lejos aún de su mejor marca en esta distancia. Siete días después, el pasado fin de semana, también se llevó la prueba de diez kilómetros que se corre en paralelo a la maratón de Madrid. Allí entró de la mano de sus dos compañeros de Adidas, Jesús Ramos y Adrián Ben, con un tiempo de 30:11. "Pactamos de antemano que iríamos juntos", señala el aragonés.

Estas dos carreras han sido dos buenos aperitivos para el reto que le aguarda este fin de semana, y que tiene marcado en rojo en su calendario primaveral. Este sábado correrá en Herzogenaurach (Alemania), en los alrededores de la sede central de Adidas (patrocinador de su equipo), con el objetivo de batir el récord de España de 10 kilómetros en ruta. El registro está en poder de otro aragonés, Toni Abadía, quien paró el crono en 27:48. Fue en Laredo ahora hace ya cinco años. A pesar del desarrollo del fondo y medio fondo español, y de ser la distancia favorita de los ‘runners’, nadie ha logrado bajar ese registro desde entonces

Mayo quiere hacerlo este sábado. Para ello va a contar con una liebre excepcional, la de su compañero de equipo Jesús Ramos –uno de los que entró con él en la maratón de Madrid–. El mejor registro de Carlos Mayo en la distancia es de 27:53, solo cinco segundo más que el tiempo que quiere batir. El récord, por tanto, lo tiene en las piernas. Ahora espera poder sacarlo afinando su estado de forma y con unas condiciones idóneas para hacerlo: "De las veces que lo he intentado, esta es la más clara. No tanto por mi estado de forma, sino porque es la primera vez que consigo una liebre de tantas garantías, una persona del nivel de Jesús. Esta es la principal circunstancia. Espero que salga un buen día, que yo me encuentre bien y que pueda aprovecharlo todo".

El del sábado es un evento especial en el que Adidas reúne a sus mejores atletas de todo el mundo con el objetivo de batir récords nacionales, continentales y mundiales. Se organiza desde hace tres años, y para esta edición se ha mejorado el circuito, suprimiendo alguna cuesta y afilando algunas curvas. "Me hace mucha ilusión y en teoría está a mi alcance, creo que debería estar en disposición de hacerlo", afirma el atleta nacido en Madrid, pero zaragozano desde los 3 años.

El reto parece haber devuelto a Carlos Mayo la ilusión. Aunque insiste en que aún no ha alcanzado ese tope de nivel que tuvo, sí que se ve "con buenas sensaciones", algo cercano a aquel atleta que llegó a competir con los mejores en la cita de Tokio de 2021. "Con los Juegos Olímpicos cumplí un objetivo muy grande en la vida. Entonces logré una extramotivación, pero luego vino un periodo en el que me encontré un tanto perdido, me pregunté a dónde voy ahora… Me encontré un poco sobrepasado, con periodos en los que no tenía motivación para el entrenamiento", confiesa. Ahora, los Juegos Olímpicos de París están en el horizonte. Y Carlos Mayo quiere estar. El renacer del atleta zaragozano ya está aquí.