Inés Bergua, rumbo a París 2024: "Cuando compito quiero transmitir, que el público sienta mi emoción"

Para estar en el equipo nacional júnior tuvo que marchar a Madrid muy joven.Tuve que tomar la decisión con 13 años. En mi mente solo cabía perseguir mi sueño en la gimnasia rítmica y ese era el camino. Para formar parte del equipo nacional no hay otro. Quizá podría haber llegado a la selección por otra vía, pero entonces hubiese sido como individual. Fue un gran cambio, dejé mi vida en Huesca, a mi familia, a mis amigos, a mi colegio, Santa Ana, y me fui a Madrid a una residencia de deportistas. A veces me preguntan si me arrepiento o si siento que me he perdido cosas, pero no lo creo. Considero que lo que he hecho ha sido cambiar unas experiencias por otras. No he podido ir a todos los cumpleaños o no he podido salir con mis amigas, pero he vivido cosas que la gente de mi edad no ha podido hacer. Ya he estado en europeos y mundiales y he viajado a muchos países.