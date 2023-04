Salto internacional del muaythai aragonés: Ismael Abad empieza su carrera en Tailandia

Ismael Abad es un zaragozano de 21 años que está a punto de empezar una nueva vida en Tailandia. El joven va a viajar al país asiático y solo ha comprado el billete de ida. Su plan es poder consolidar en Bangkok su carrera profesional en el muaythai, un arte marcial que practica desde los 17. Anteriormente había empezado combatiendo en kickboxing pero finalmente se decantó por lo que para él es mucho más que un deporte. “Para mí el muay thai es un estilo de vida que implica respeto, sacrificio, autoexigencia, esfuerzo y realización al ver los resultados. Al final, acabas sintiéndote muy satisfecho si has tenido disciplina cada día”, explica.

Del muaythai le sedujo que el ritmo de combate es más tranquilo pero mucho más contundente y con golpes más agresivos que en el kickboxing. Pese a lo que pueda parecer, para quienes lo practican, como Ismael, este no es un deporte agresivo. “Es muy espiritual y se basa, sobre todo, en respetar a la persona que tienes delante, porque te permite combatir contra ella para poner a prueba lo que consigues esforzándote día tras día”, resume Ismael.

Entre las reglas básicas está que no se puede golpear mientras el oponente está en el suelo, ni darle en la nuca. El resto de golpes son válidos y se puede golpear con cualquier parte del cuerpo excepto con la cabeza. El origen de este deporte está en un arte marcial de Tailandia donde se realiza un combate usando técnicas de puño, pierna, rodilla y codo. Conforme se van realizando bien estos movimientos, se van sumando puntos y los jueces deciden quién es el ganador.

El zaragozano ya tiene un piso alquilado en la capital tailandesa, donde entrenará en una reputada academia, “mañana y tarde”, puntualiza. Se va a la aventura y espera poder quedarse un par de años y, en un futuro, llegar a vivir del muaythai. “Allí es un deporte tan popular y practicado como en Europa el fútbol, lo que también hace que la competencia sea muchísimo más grande y haya mucho más nivel”, asegura. Pero esto para Ismael no es más que un reto y una llamada a exigirse y a sacar el máximo potencial. “En cada día, en cada hora y en cada entrenamiento”, incide.

Además, su preparación no es solo en lo deportivo, sino también en lo nutricional, ya que pretende participar en algún combate de los campeonatos del mundo que se celebran en Bangkok el próximo mes de año. La única posibilidad de hacerlo es en el peso de -51 kilos, para el que la selección española no ha convocado a ningún deportista. “Habitualmente, combato en 54 kilos pero en Tailandia, por el clima y los entrenamientos, bajaré de peso”, explica. Entre sus logros está haber sido campeón de España en 2020 y contar con la victoria en siete peleas entre 2022 y 2023.

Otros deportistas destacados

En el panorama nacional del muaythai hay otros nombres de deportistas aragoneses que resuenan. Hace apenas un año que una jovencísima selección de Aragón participó en el campeonato nacional de esta disciplina, trayéndose a casa cinco medallas. Destaca el oro de Asunción Cruz Merin, en la categoría femenina infantil 14 y 15 años y -51 kilos. Las tres platas llegaron en categoría infantil 14-15 años, con Moad Ez Zbadi, en -48 kilos; Saúl Lacosta Lasheras, en -57 kg; y el deportista más joven del equipo, Juan Jiménez López, en infantil 10-11 años -40 kg. Sergio Pinilla Soriano, en infantil 14-15 años, -54 kg infantil, cerró el medallero con un bronce.

Desde hace pocos años, el muaythai está integrado como una rama dentro de la Federación Aragonesa de Kickboxing y lo practican de forma federada alrededor de cien personas. Hay cuatro clubes que integran la Territorial. Dos están en Zaragoza y son Muaythai e Indesport; otro está en Huesca (Chap-ko HFC) y el cuarto se encuentra en Biescas, el C.D. Northmen Muaythai. Por su parte, hay otros gimnasios donde se practica este deporte de forma no federada, así como muchos otros aficionados en Aragón que no son contabilizables por no disponer de licencia federativa.

A la vista está que la afición por el muaythai crece en Aragón, por eso ahora cuenta con su federación y el número de deportistas aumenta. También que la primera participación de la Comunidad en un campeonato nacional fuera el año pasado es un dato indicativo. El auge de este arte marcial es un hecho y quién sabe si nombres como el de Ismael Abad llevarán a Aragón por los rings de medio mundo.