Núria Castán arranca la carrera por volver a la élite mundial del snowboard

Núria Castán, ‘rider vinculada a Cerler, logró la cuarta posición en la primera competición del FWT Challenger que da acceso al Freeride World Tour (FWT), la élite mundial del snowboard fuera de pista a la que aspira a regresar. Para ello aún debe solventar dos finales más.

La competición se disputó el sábado en Nendaz (Suiza). Castán desarrolló una línea fluida y con varios saltos. “Estoy contenta porque he sabido recomponerme del bache en la salida y más abajo he podido completar algún doble salto muy interesante. Me voy satisfecha, porque pese que las condiciones de nieve no estaban del todo bien, sí estaban mejor de lo que esperábamos. Ahora solo queda ir hacia arriba. Pronto iré a Jasna, donde será la próxima competición esta semana, para entrenar allí, estudiar la montaña y prepararme”, comenta la miembro del equipo Head Snowboards.

Ahora deberá competir dando su mejor versión en las dos últimas citas que componen las finales del FWT Challenger para lograr una plaza para el Freeride World Tour 2024. La siguiente de estas finales será en Jasna, Eslovaquia, del 9 al 13 de marzo, mientras que la última se celebrará en Gurgl, Austria, del 17 al 22 de marzo.

Al FWT Challenger ha llegado liderando la clasificación general del Freeride World Qualifier (FWQ) con 5.330 puntos gracias a sus dos triunfos en dos de las tres competiciones de cuatro estrellas que han compuesto una particular edición marcada por las cancelaciones de Montafon y Engadin. El Challenger se inició con el contador de puntos a cero y por ello Castán es ahora cuarta de una general en la que aparecen otras siete ‘riders’, las mejores del FWQ y las que no consiguieron el pase a las finales del FWT.