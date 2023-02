Sergio Ramos sobre su salida del Real Madrid al PSG: "Dudé si hice lo correcto"

El defensa español Sergio Ramos reconoce que fue "un cambio muy grande" salir del Real Madrid para poner rumbo al Paris Saint-Germain francés, donde "al principio" también tuvo que lidiar con que "todo salió mal", lo que le hizo "dudar" sobre si había tomado la decisión acertada.

"Dejar el Real Madrid fue, obviamente, un cambio muy grande. Gané mucho con el Real Madrid, pero pensé que era una buena oportunidad para cambiar de aires y para intentar ayudar a un equipo como el PSG", expresó Sergio Ramos en una entrevista a la UEFA publicada este martes.

El de Camas no esconde que "al principio todo fue muy difícil". "Tienes que encontrar un hogar y asentarte, sobre todo cuando vienes con una familia, en mi caso con cuatro hijos. El proceso fue un poco duro al principio, pero todo ha salido bien", remarcó.

Además, el andaluz lamenta que cuando fichó por el PSG "todo salió mal". "Me lesioné, me costó recuperarme y adaptarme al nuevo sistema, al nuevo equipo y al nuevo entrenador, empiezas a dudar de si has hecho lo correcto o no. No obstante, mi carrera siempre se ha definido por la constancia, la perseverancia y el trabajo duro. Se trata de seguir luchando porque eso es lo que dará sentido a las cosas que ocurran en el futuro", se sinceró.

Ahora, el central del conjunto parisino está en un vestuario con "muchas estrellas" y con "algunos de los mejores jugadores del mundo", aunque advierte que "para ganar hay que unirse y remar todos hacia en la misma dirección".

"Si un equipo acaba ganando es porque ha dejado atrás sus egos personales. El objetivo de esta temporada es unirnos todos, aportar la mejor versión de nosotros mismos y mantener el equilibrio como equipo. Eso es más importante que cualquier estrella que podamos tener en nuestras filas", añadió, recalcando que "los mejores equipos no siempre ganan".

Y a nivel personal, está donde quería, "en un club con mucha hambre de ganar la Liga de Campeones". "Quiero aprovechar al máximo lo que me queda de carrera para intentar volver a ganar esta competición", subrayó el exdefensa del Real Madrid, que sabe que "no se puede vivir del pasado".

Finalmente, Ramos alabó a su actual técnico, Christophe Galtier, "un entrenador que nunca miente, que te lo dice a la cara". "Eso, para mí, es muy importante. También es un buen técnico, ha ganado con equipos anteriores al PSG y ha adquirido una experiencia que está transfiriendo a la plantilla", detalló.