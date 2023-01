La Real Federación Aragonesa de Fútbol pone el broche al centenario con una emotiva gala

La obsesión esférica. El fútbol. El deporte más popular del planeta. También en España. También en Aragón. Dicen que los chinos fueron los primeros en divertirse dando patadas a una pelota y metiéndola en redes allá por el siglo III a. de C. El antecedente más cercano quizá se encuentra en Mesoamérica, en las culturas precolombinas. Desde luego, los colegios británicos lo reglamentaron mediado el siglo XIX. Fueron los trabajadores británicos de las minas de Río Tinto en Huelva, hacia 1870, los primeros que lo practicaron en España. El Recreativo de Huelva, fundado en 1889 es el decano del fútbol español.

El Campeonato de España de Fútbol, la Copa nació en 1903. Ese mismo año nació el Tour de Francia. La primera edición de los Juegos Olímpicos en su era moderna fue en 1896. El torneo de tenis de Wimbledon, en 1877. El deporte ya comenzaba a ser entonces un fenómeno de masas. La Federación España de Fútbol pasó a gestionar, a promocionar, a reglamentar la actividad de los clubes en 1913. En Zaragoza, se había comenzado a jugar al fútbol en 1903. El primer partido reglamentario jugado en la capital aragonesa acaeció el día de Navidad de ese año, entre dos equipos del Zaragoza Foot-Ball Club, club recién fundado que tendría efímera existencia. El marcador fue de 1-0. El conde Sobradiel, José Ignacio Cavero marcó el primer gol de la historia del fútbol aragonés.

Casi 20 años después, el 25 de enero de 1922, se fundó la Federación Aragonesa de Fútbol, con José María Gayarre como principal promotor y primer presidente. Exactamente un siglo después, este miércoles mismo, se ha conmemorado este hecho, el centenario de la organización sin ánimo de lucro más numerosa de Aragón. "Hacer deporte es un premio. Un euro invertido en deporte es lo más rentable que hay para la juventud. El fútbol es un deporte excepcional. Además, se hace una labor social enorme. en la federación somos 64.000 personas, 32.000 partidos a final de año, 18.000 directivos, 3.000 técnicos, 800 árbitros...", ha recordado el presidente de la RFAF, Óscar Fle, al cierre de la Gala del Centenario, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa.

Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, se ha unido aniversario de la centuria futbolera con el futuro que le aguarda a Zaragoza como ciudad, un futuro ligado a la construcción del nuevo estadio. "En Zaragoza, los años que acaban en 8 son siempre de celebraciones: 1908, 2008.... Hoy cumplimos el 100 aniversario de la RFAF. Mi deseo es que en el año que la RFAF cumpla 108 años lo celebremos con la designación de Zaragoza como sede el Mundial 2030. Este año, gracias al centenario de la RFAF, volvimos a ver a la selección española en La Romareda 19 años después. Fue un éxito total. la entradas se agotaron en apenas unas horas. Quiero darle las gracias a la RFAF, a Óscar Fle por estos 30 años de trabajo, además de dar la enhorabuena a todo el equipo que con Manuel Torralba al frente ha programado este centenario", ha reiterado Azcón.

Luis Rubiales ha sido, junto a Javier Lambán, el gran ausente de la gala. El presidente de la FEF no h podido asistir por tener programada en la misma fecha una reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA. No obstante, Rubiales envió un cariñoso vídeo. "Envío un abrazo enorme a mi amigo Óscar Flé. Hemos vivido momentos glorioso en este año de aniversario. Además, nos llena de satisfacción la presencia de la selección española en Zaragoza y de la sub 21 en Huesca", ha apuntado.

Representaron a la RFEF su secretario general, Andreu Camps, y su director de Relaciones Institucionales, Antonio Gómez Reino. Gómez Reino también fue explícito en cuanto al pasado, presente y futuro de Zaragoza y Aragón en el mapa de España. Incluso en el del mundo.... "Zaragoza es pasión por el fútbol. Lo pudimos ver en el partido de la selección española frente a Suiza. El encuentro fue un éxito total. Desde luego, la Federación Española cuenta con Zaragoza para el Mundial 2030. Desde luego también, la Federación aragonesa es referente también en fútbol base, femenino y sala", ha reiterado Gómez Reino.

Gala de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, en el Palacio de Congresos de Zaragoza Toni Galán

Javier Sada, presidente de la Cortes de Aragón, ha excusado su presencia, compareciendo el vicepresidente Domingo Ramírez. "Gracia a estos 100 años por promover valores", dijo. El director general del Deporte en Aragón, Mariano Soriano, profundo conocedor de la materia como exdirector general del Centro Superior de Deportes (CSD), aquilató su presencia. "Para el Gobierno de Aragón es una obligación la promoción del deporte. Delegamos estas funciones a las federaciones. El día de hoy, desde luego, es de fiesta y de celebración. Hay que extender esta felicitación a quienes juegan, entrenan, arbitran, a los directivos que mantiene este deporte vivo y a los que lo han mantenido a lo largo de estos 100 años", ha verbalizado con precisión.

Además de palabras, se ha encontrado correspondencia en los hechos. Además de esa selección española que por fin volvió a pisar La Romareda, de esos deseos de nuevo pronto y de Mundial 2030 que deben trasladarse a la realidad, además de la élite, la base, parcela básica en la pirámide del fútbol. Han pasado por el escenario del Palacio de Congresos todos los campeones de las categorías de formación del pasado ejercicio 2021-22.

Las entregas a los premiados, los discursos, se inscribieron en un evento presentado por Pedro Hernández y Encarni Corrales, que contaron con la colaboración del grupo Teatro Indigesto. Hubo también jota en su máxima expresión: Beatriz Bernad y Nacho del Río, voces educadas por el gran Jesús Gracia. Y a Jesús Gracia no le gustaba perder el tiempo, no educaba a cualquiera... Sin discusión, jota de Champions. La amplitud de registros de Bea en una interpretación poderosa de la ‘Pulida Magallonera’, y Nacho, que hace bastante tiempo que es un tenor lírico hecho y derecho, con un cheso impecable en un precioso ‘S’ha feito de nuey’. Guitarrita fetén de Víctor Martín para acompañar a las dos grandes voces de la jota actual. También subió al escenario la banda de gaitas de boto aragonesas, y en el epílogo, el grupo La Guardia, todo un puntazo en el centenario.

Gala de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, en el Palacio de Congresos de Zaragoza Toni Galán

Conviene incidir en las personas que hacen posible cada fin de semana el fútbol en Aragón. Desde Paco Ramo, presidente del Comité de Árbitros, a Agustín Cirac, presidente del Comité de Entrenadores. Y Vicente Méndez, del Comité de Fútbol Sala. Y Manuel Torralba, Ricardo Gracia y Emilio Gracia. Ellos entregaron distinciones a entidades: Real Zaragoza (lo recogió Raúl Sanllehí), Ibercaja, Caja Rural, Jiménez Movilidad, Mutualidad de Futbolistas, Barri, Play Sport, Mercuri y Litocián. También han sido distinguidos otras personas que han hecho posible la vertebración del centenario desde distintos campos: Elena de Marta (directora general de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza), Chema Turmo, Pedro Luis Ferrer, Paco Giménez, Ángel Aznar y Juanjo García Oliván.

Sin subir al escenario, pero principios activos de todo este año, todos los que han contribuido a la transversalidad de este centenario. A que, además de a Zaragoza, llegara a Huesca y a Teruel. A que, además de a la élite, llegara a la base y a la totalidad los estamentos del fútbol: igual a los futbolistas que a los árbitros, entrenadores y directivos, motores todos de esta pasión esférica que este miércoles cumplió un siglo de su organización bajo el manto de la Federación Aragonesa de Fútbol.