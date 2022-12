El Pamesa Teruel sigue firme y vence con claridad al Valencia (3-0)

El Pamesa Teruel ha iniciado este sábado la segunda vuelta con la misma contundencia con la que terminó la primera. El equipo naranja tuvo un mal inicio de liga, con dos derrotas en las dos primeras jornadas. Pero desde entonces, ha contado por triunfos todos sus partidos, a excepción del que le midió con el Guaguas, líder intratable de la Superliga con pleno de victorias.

El choque de este sábado era importante, porque suponía distanciar a un rival que opositaba a estar en ese segundo escalón tras los canarios, y porque tenía un punto de revancha tras la derrota encajada en Valencia en la primera jornada de liga.

El primer set fue de claro color turolense, que poco a poco consiguió distanciarse en el marcador gracias a su gran trabajo en el bloqueo y en defensa y a su solvencia en ataque. Así, los locales no dieron opciones al equipo valenciano a la remontada y cerraron el primer acto con 25-17.

En la segunda manga, pese a que el Leleman Conqueridor empezó más entonado que en la anterior, de nuevo el Pamesa Teruel Voleibol fue aumentando su nivel de juego y eso se reflejó en el electrónico. Los naranjas cometían muy pocos errores y estaban muy seguros en todas las líneas. Al final de esta segunda manga, 25-15.

En el tercero y último set, pese a que el Leleman Conqueridor Valencia no bajó en ningún momento los brazos, no conseguía frenar el buen juego turolense. El Pamesa estaba desarrollando uno de sus mejores partidos de la temporada y llego a tener hasta seis tantos de renta en el set que, a la postre, resultó ser el definitivo. El equipo valenciano no había dicho su última palabra y en un buen parcial logró empatar a 23, lo que dio emoción a ese tramo final de la manga. Pero los turolenses se repusieron llevándose el parcial por 25-23 y, por lo tanto, el partido.

Con este partido, el Pamesa Teruel cierra el año deportivo 2022. Habrá que esperar tres semanas hasta el próximo partido de liga, que llegará el 7 de enero contra el Río Duero Soria, una prueba exigente ya que solo dos puntos separan a ambos conjuntos.

FICHA TÉCNICA

Pamesa Teruel: Rubén Lorente (3), Víctor Méndez (11), Muryllo Coutinho (5), Áxel Téllez (3), Rodrigo de Mello (20) y Mariano Vildósola (8). Líbero: Aharón Gámiz

Conqueridor Valencia: Facundo Funes (8), Javier Monfort (8), Víctor Amorín (13), Vicente Monfort (3), Iván Postemsky (5)y Maximiliano Scarpin (3). Líbero: Javier Mengod.

Parciales: 25-17, 25-15 y 25-23.

Árbitros: Cerrato Fernando y Gauchia Marta.

Incidencias: Los Planos, 800 espectadores.