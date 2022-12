El mito de los 10.000 pasos: ¿de dónde sale este mínimo de ejercicio diario?

¿Quién no se ha comprado una pulsera de actividad o un móvil que le ha felicitado por haber superado los 10.000 pasos diarios? ¿Y quién no ha llegado a ponerse esa cantidad como límite diario de actividad? Muchas personas se obsesiones ahora con cumplir esta cantidad de pasos, pero ¿de dónde sale este mito deportivo?

Hay varias teorías que hablan del origen de los 10.000 pasos y todas señalan a Japón como el lugar del origen. Algunas fuentes señalan que fue, en la década de los 60, el doctor Yoshiro Hatano quien ideó este método. Por aquella época, los problemas de inactividad en la población japonesa empezaron a notarse y, tras un estudio, se vio que de media los japoneses caminaban unos 5.000 pasos diarios. Para ponerles solución, Yoshiro estableció que la cifra de los 10.000 pasos era la medida mínima de salud.

Otras teorías hablan de que el símbolo en japonés para representar el número 10.000 es muy parecido a una persona caminando. Cuando la empresa que ideó un podómetro llamado Manpo-Kei, que significa "medidor de los 10.000 pasos", la gente empezó a asumir que está era la cantidad diaria que debía caminar.

Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad, ya que la actividad física mínima no se mide en pasos, si no en minutos según la OMS, y la cantidad diaria de ejercicio que hay que realizar depende de las condiciones personales, del grupo de edad, de posibles enfermedades o patologías y un largo etcétera. Es decir, la práctica deportiva es personal y no puede establecerse según un mínimo de pasos diarios.

Los beneficios de caminar a diario

Eso sí, seguir este método de las 10.000 pisadas tiene sus beneficios. Un estudio publicado en la revista 'JAMA Network Open', demuestra que caminar 7.000 pasos al día reduce el riesgo de muerte por complicaciones cardiovasculares en un 70% en adultos de mediana edad. Al bombear más sangre y oxígeno al cerebro, caminar produce beneficios neurológicos sobre todo en gente joven.

Así mismo, caminar 10.000 pasos diarios o unos 7 kilómetros mejora el sistema inmunitario y, a nivel metabólico, caminar con frecuencia puede mejorar la tasa metabólica del cuerpo ayudándole a procesar mejor los alimentos que ingiere. Igualmente, tiene ventajas óseas y musculares, como la prevención de la osteoporosis y el fortalecimiento de la espalda.

