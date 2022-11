La recompensa de hacer deporte se traduce en más años de vida

La actividad física, según la OMS, "es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía". Esto incluye no solo deporte o actividad física intenta, si no cualquier desplazamiento de un punto A a un punto B a pie, los movimientos que hacemos en el trabajo, etc. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud, según la Organización Mundial de la Salud.

Con los avances y las nuevas investigaciones en salud y en deporte, se ha conseguido avanzar y descubrir cuánto tiempo de actividad física es recomendable para cada grupo de edad, ya que no todo el mundo tiene los mismos requerimientos. En este artículo puedes leer el tiempo diario o semanal recomendado para tu franja de edad.

Ahora, gracias a un nuevo estudio publicado en la revista PLOS Medicine, ya se sabe, además del tiempo que tienes que hacer ejercicio de manera semanal, cuál es la recompensa por cuidarse y llevar un estilo de vida activo. Un equipo de investigadores dirigido por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos ha desarrollado esta investigación con una muestra de más de 650.000 personas con las siguientes conclusiones.

Hasta 7 años más de vida

Llevar una vida activa puede aumentar la esperanza de vida entre 2 y 7 años. Por ejemplo, hacer hasta 75 minutos semanales de actividad física moderada aumenta la esperanza de vida 1,8 años. A más actividad, más aumenta esta cifra: andar más de 450 minutos por semana aumenta la esperanza de vida hasta 4,5 años.

Los cálculos son los siguientes: si una persona con un peso normal (IMC entre 18,5 y 25) hace más de 150 minutos por semana de actividad moderada, vivirá 7,2 años más según este estudio, al contrario que una persona con obesidad de grado II (IMC>35) y completamente sedentaria. Eso sí, una persona con obesidad de grado II, pero con una vida muy activa, tendrá la misma esperanza de vida que una persona con normopeso y sedentaria. Es decir, lo importante es moverse y mantenerse activo, más allá de efectivamente cuál sea nuestro peso.

