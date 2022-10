El Cross El Juncaral abre la temporada aragonesa de campo a través

El Cross Embou El Juncaral atrajo este domingo a Villanúa en su 14ª edición a cerca de 200 corredores que no tuvieron miedo a un cielo encapotado que finalmente no descargó el aguacero con el que amenazaba. La cita, que abrió el calendario aragonés de campo a través, contó con dos recorridos. En el de once kilómetros se impusieron Guzmán Sanz y Lucía Márquez, mientras que en el de cinco vencieron Jaime Ruiz Olga Rabadán.

El triunfo de Sanz, del Club Atlético Oroel El Cisne, fue incontestable con un tiempo de 37:40. “Me he escapado con mi compañero de equipo Jaime Ruiz hasta el kilómetro 5, donde ya me he quedado solo. A partir de ahí se ha hecho más duro y he bajado un poco el ritmo pero he llegado cómodo a la meta. Ha sido una buena carrera”, explicó. Segundo fue Óscar Jabonero (40:40) y tercero, Héctor Aguilar (41:11).

También Márquez ganó con suficiencia. La zaragozana del Alcampo Scorpio 71 relató que la carrera había sido “un poco dura por el barro pero el recorrido es muy bueno. Lo hemos pasado bien. He controlado bien a mis rivales pero la parte más dura se me ha hecho al final con alguna cuesta que hay en el último kilómetro”. Sus rivales más cercanas fueron Alicia Manzaneque, que llegó segunda con un tiempo de con 49:38, y Milu Darkaoui (53:59).

En el trazado de cinco kilómetros Ruiz, del Oroel, paró el cronómetro en 20:19. El jaqués, que el año pasado había sido segundo en el trazado largo, fue seguido por Enrique Rubio (21:24) y Eneko Mariño (22:05). El registro de Rabadán en la categoría femenina fue de 23:29. El podio lo completaron María Pilar Marco, también de Zuera, con un tiempo de 24:42 y la jacetana Eva Torronteras (29:50).

Luis Terrén, alcalde de Villanúa, valoró muy positivamente el desarrollo del cross. “Estamos muy contentos de haber celebrado esta edición, al final el tiempo ha aguantado muy bien y creo que reunir aquí 200 personas, amantes del atletismo, y que se pueda fomentar el deporte con los participantes más pequeños nos hace sentirnos muy satisfechos”, expuso haciendo alusión a la prueba infantil, en la que participaron más de cien niños de entre 4 y 12 años y que se disputó inmediatamente después de las carreras de adultos.