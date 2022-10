Huesca no falta a su carrera contra el cáncer

Tras dos años en los que fue necesario poner en práctica otros formatos para mantener viva la cita a pesar de la pandemia, las calles más céntricas de Huesca volvieron a vestirse este domingo de rosa gracias a las 4.000 camisetas que las poblaron, las de los participantes que tomaron la salida en la Plaza de Navarra en la que era la octava edición de la carrera Huesca contra el cáncer. La iniciativa organizada por la Fundación Alcoraz a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) cubrió todas las plazas, el tope máximo permitido por las autoridades, y sirvió para dar un abrazo a todos los afectados por la enfermedad y visibilizar la investigación que se desarrolla alrededor de ella.

La cinta de la salida fue cortada por José Manuel Ramón y Cajal, el presidente en Huesca de la AECC, y junto a él no faltaron diferentes representantes políticos, todos vestidos de rosa, como la subdelegada del Gobierno Silvia Salazar. No en vano, la sociedad oscense salió a la calle. Se pudo ver, por ejemplo, al director general de Podoactiva, José Víctor Alfaro, también al presidente del Lobe Huesca La Magia, Antonio Orús, o al gerente del Bada Huesca, Néstor Oliva. Entre los participantes hubo muchas familias con los carritos de los niños más pequeños, grupos de amigos, de colegios, compañeros de trabajo y asociaciones como Aspace. Todos ellos retaron a una mañana de cielo gris que amenazaba una lluvia que no llegó.

Hubo quien completó los cuatro kilómetros del recorrido corriendo y una gran mayoría que prefirió andar. Lo importante era estar presente y apoyar. Los 4.000, llegados no solo de la capital oscense, sino también de otras localidades de la provincia y otros puntos de Aragón, llenaron la Plaza de Navarra y de hecho, justo cuando los últimos pasaban la línea de salida 12 minutos después de que la carrera hubiese dado comienzo llegó a la meta el que se dio más prisa por terminar, Carlos Sanmartín

“A acontecimientos como éste no se puede faltar, es una buena causa y la participación ha estado muy bien”, comentó el miembro del Triatlón Club Ciclista Oscense, al que especialmente le gustó “el recorrido” y que bromeó con que en la parte final al adelantar a los dos corredores que llevaba por delante se le habían “atragantado las galletas del desayuno”.

La primera mujer fue Isabel Laguarta, para la que la carrera resulta “muy especial” y que dedicó el triunfo a su madre y sus tías, que también la completaron. “En nuestra familia estamos muy concienciados con el cáncer, las tres han sufrido el de mama, y venimos todos los años”, contó.

“Ha sido todo un éxito”, valoró Juanjo Camacho desde la Fundación Alcoraz. “Es una alegría que hayamos podido volver a los 4.000 participantes de antes y que se vaya a poder ayudar con lo recaudado a una causa tan relevante como es la lucha contra el cáncer, algo que para la Fundación Alcoraz resulta importantísimo”, añadió.

A los andarines y corredores les esperaba en la meta el avituallamiento y también la fiesta. No faltó la música, las fotos en grupo, los saludos y los abrazos. “Hemos ganado todos”, resumió en la línea de meta el ‘spekaer’ el espíritu de la carrera Huesca contra el cáncer.