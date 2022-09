Ferrieri Caputi, la primera mujer en arbitrar en la Serie A

La italiana Maria Sole Ferrieri Caputi hará historia este domingo en el fútbol italiano y mundial al ser la primera mujer que actúe como árbitro principal en un partido de la Serie A, uniéndose así a la germana Bibiana Steinhaus y a la francesa Stéphanie Frappart en el reducido club de mujeres que han logrado dirigir en la máxima división del fútbol masculino.

El choque entre el Sassuolo y el Salernitana de este domingo será un partido para la historia en Italia y que seguro que Ferrieri no olvidará. Nacida en Livorno (norte), la colegiada de 32 años, ya con experiencia en partidos del máximo nivel masculino, volverá a protagonizar una imagen para la historia del fútbol mundial.

Y es que Ferrieri, graduada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Pisa y en Sociología por la Universidad de Florencia, ya rompió la primera barrera al dirigir durante la pasada campaña un partido en el que jugaba un conjunto de Serie A, el Cagliari, convirtiéndose entonces en la primera mujer en lograrlo, aunque lo hizo en Copa de Italia.

A finales de la temporada pasada, la AIA (comité de árbitros italiano) ya anunció que una mujer arbitraría en la Primera división en la presente temporada y, aunque no se desveló un nombre, todo apuntaba a que Ferrieri, por su trayectoria natural y méritos deportivos, sería la elegida. La designación, aunque histórica, no ha pillado por sorpresa a nadie, pues fue también elegida como árbitra para el Mundial femenino Sub-17 de India 2022 (11-30 de octubre).

En su rápido ascenso, Ferrieri pasó por todas las categorías. Debutó en la Serie D con 25 años, en 2015, y después de arbitrar en Serie C y Serie B, llegó el primer gran salto al pitar al Cagliari en Copa. Ahora, un año más tarde, rompe la segunda barrera y da el salto definitivo en su carrera al arbitrar en la Serie A.

Árbitro -lo prefiere al término árbitra- desde los 16 años, quería ser futbolista, pero su madre no le dejó. Descubrió el curso formativo por casualidad y se enamoró del silbato.

"De niña quería jugar al fútbol, pero mi madre no quería. Eran otros tiempos, una niña corriendo detrás de una pelota estaba mal visto. Afortunadamente, hoy es diferente. A los dieciséis me inscribí en el curso de árbitros de Livorno. Amor a primera vista", confesó en una entrevista del año pasado con el 'Corriere della Sera'.

"Prefiero que me llamen árbitro a árbitra. Cuando me dicen árbitra es porque quieren enfatizar que soy mujer. Creo que cuando ya no haya necesidad de subrayarlo, entonces significará que realmente habrá igualdad", añadió.

En el Sassuolo-Salernitana del próximo domingo lo de menos será, sin duda, el resultado. Los focos apuntarán a Ferrieri Caputi, que pasará a la historia como la primera mujer en arbitrar un partido en Serie A.