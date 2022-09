Aragón tiene una referente europea en patinaje artístico

Una medalla de plata que sabe a oro. Paula Benito ya es historia del deporte aragonés. La joven de 16 años se subió este fin de semana al segundo peldaño del podio en el Campeonato de Europa juvenil de Patinaje Artístico en la modalidad Libre Individual. Es una recompensa a todo el tiempo y esfuerzo invertido durante los últimos años. "Nunca me pude imaginar que iba a conseguir algo así. Es un verdadero sueño", reconoce la deportista.

Esta joven, que ha comenzado Bachillerato este curso, se subió sobre las ocho ruedas cuando apenas tenía cuatro años. Se crio en Utebo, una localidad que tiene una tradición con este deporte gracias al Club Patín Utebo (de referencia nacional). Sus compañeras de clase se apuntaron a la extraescolar, lo que hizo que ella también se animase. "Desde el primer momento ha sido muy constante y muy trabajadora. Tiene rachas peores pero siempre cumple con creces todas las instrucciones. Es la típica niña que es un 10 como deportista", asegura su entrenador Daniel Giner, que junto con Albert Palau y Eva Muro, han visto crecer a esta aragonesa.

Si Paula lleva doce años deslizándose por el parquet con sus patines, Giner y Palau no se han separado ni siquiera uno de ella. "Siempre ha destacado en Aragón. Con el tiempo, paso a paso, y año a año, empezó a sobresalir también a nivel nacional", explica el entrenador. El objetivo de la joven para este año era ir a entrenar al Centro de Alto Rendimiento de Barcelona y eso se consigue quedando entre las seis mejores de España en el Campeonato nacional. Rompiendo todas las previsiones, la zaragozana consiguió el tercer puesto y se clasificó para el Europeo. "Nunca imaginé que llegaría tan lejos", subraya la deportista.

El broche de oro llegó cuando no solo participó en el Campeonato de Europa, sino que además se colgó la plata. "Es paradójico pero a nivel nacional se quedó tercera y a nivel continental segunda. Consiguió ganar a patinadoras que actuaban como favoritas en el torneo", declara el entrenador. A nivel mundial, España es un referente en este deporte. "Normalmente, la campeona de nuestro país es la que se corona también en Europa. Italia es otro de los estados donde más nivel hay", cuenta

Más información El ambiente de las motos ya se siente en Alcañiz

Paula Benito dejó con la boca abierta a los jueces del Campeonato de Europa, que se celebró en Andorra. Realizó dos ejercicios (uno largo y otro corto) y selló una "gran actuación". Esta joven prefiere no vaticinar cómo será su futuro. "El patinaje es mi día a día, una de las cosas más importantes de mi vida que priorizo en la mayoría de ocasiones. Por eso, prefiero no ponerme límites. De momento, he cumplido un sueño. De pequeña veía en la tele campeonatos como este en el que he participado y he conseguido estar ahí. Ahora toca seguir trabajando como hasta ahora", asegura.

Utebo, referente Europeo

Paula Benito ha conseguido poner a Utebo en el mapa Europeo del patinaje artístico. "Es un orgullo para el club que una deportista tan trabajadora haya conseguido un logro así", reconoce con la presidenta del Club Patín Utebo, Rosana Vicente, que espera que sirva de efecto llamada y más niños apuesten por practicar este deporte. "Ya era un ejemplo a seguir porque es noble, y ahora, con esta medalla de plata, los jóvenes verán que es posible conseguir algo así y lucharán por ello", apunta.