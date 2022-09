El zaragozano Club Aldayo se mantiene en lo más alto del billar nacional

El billar zaragozano sigue en la élite del deporte nacional tras las últimas victorias sumadas por el Club Aldayo, tanto en el campeonato por equipos como en el individual. La cita tuvo lugar a mediados de agosto en el hotel Boston de Zaragoza, donde los zaragozanos se impusieron a 50 clubes de toda España en el por equipos y Dagxio Orellana se proclamó campeón absoluto en la modalidad de Bola 8 frente a 350 jugadores de todo el país. Con este resultado, la escuadra aragonesa vuelve a hacer un histórico doblete ocupando la primera posición en ambos campeonatos.

Así, el Club Aldayo (calle Jerónimo Borao, 4) se mantiene en lo más alto del panorama nacional, habiendo ganado el título por equipos en dos de los tres últimos campeonatos celebrados. El equipo zaragozano lo componen Damián Rodríguez, Mohamed Reda y los hermanos Dagxio y Jonathan Orellana, que vencieron en la semifinal por 9 a 11 al conjunto donostiarra Buscavidas Hustlers. Después, en una final muy apretada, se impusieron a los navarros del Santuario, por 10 a 11. Con este primer puesto, los del Aldayo repiten el triunfo de 2018 y recuperan el campeonato de España después de haber quedado subcampeones en la anterior edición, celebrada en 2019 por el parón de dos años a causa de la pandemia.

En el campeonato individual, Dagxio Orellana se hizo con el título imponiéndose a los 350 mejores jugadores de España. El aragonés se ha vuelto a proclamar campeón en la modalidad de Bola 8, revalidando la victoria de 2018. También subió al pódium de Bola 9, quedando en tercer puesto, y está primero en el ranking absoluto nacional.

Dagxio Orellana es el campeón absoluto de España en la modalidad de Bola 8. Heraldo

Actualmente, Dagxio imparte clases de billar en el Club Aldayo, que fue fundado hace 25 años por su padre cuando llegó a Zaragoza desde su Tarragona natal. Su hermano Jonathan también está presente en el club, que cuenta con alrededor de 70 socios. Disponen de ocho mesas y hay más de 20 equipos compitiendo en las distintas ligas aragonesas. Para formar parte del club no es necesario pagar una cuota. Basta con pasar por el local, formar un equipo de cuatro personas y empezar a competir. Aunque a nivel regional no hay federación, el billar sí que cuenta con una federación nacional pero para participar en competiciones no se precisa licencia, a no ser que sean europeas o mundiales.

A estas citas que traspasan la frontera nacional solo llegan los mejores, como los hermanos Orellana, quienes juntos han viajado en tres ocasiones a Las Vegas para participar en el campeonato del mundo.

“Llevamos jugando toda la vida”

Los hermanos Orellana llevan el billar en los genes. Desde muy pequeños han estado involucrados en este mundo en el que su padre les introdujo. Este montó una sala en Tarragona cuando tenían 6 y 7 años y, al mudarse a Zaragoza, de donde es su madre, abrió otra en la capital aragonesa. “Llevamos jugando al billar toda la vida, más de 25 años”, explican.

Ahora, se dedican a compartir su pasión por el billar con los demás, a jugar tanto por ocio como en competición y a enseñar a otros. Por su club pasan muchas personas y de edades variadas. “Tenemos desde niños de ocho años hasta gente de 65”, señalan. Aunque dicen no prepararse de forma especial cuando se acerca un campeonato, el billar es su vida y prácticamente todos los días de la semana juegan. “Se juegan partidas de liga tres días a la semana, más los entrenamientos, algunas quedadas entre amigos y las clases que imparto”, explica Dagxio, sobre su rutina semanal.

La modalidad en la que el Club Aldayo compite es la pool, también conocido como billar americano. Dentro de esta hay varias disciplinas. La más común es la llamada Bola 8, donde un jugador tiene que meter todas las bolas lisas y su rival las rayadas, y por último la negra. La partida arranca rompiendo el triángulo que se forma con las bolas antes de empezar. En la Bola 9, por su parte, el juego comienza con las bolas en forma de rombo. En este caso, los jugadores deben ir metiendo las bolas en orden, del 1 al 9, y no hay negra.