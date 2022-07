Adriana Domínguez abandera el BMX aragonés en el Mundial de Nantes

La ciudad francesa de Nantes acoge este fin de semana el Campeonato del Mundo de BMX Racing, una disciplina del ciclismo que se practica con bicis de cross en circuitos cerrados con saltos y curvas. Una modalidad deportiva en la que Aragón cuenta con verdaderos talentos.

La selección española acude a esta cita con siete jóvenes de las categorías júnior y sub-23, entre los que está la aragonesa Adriana Domínguez. Tiene 19 años y lleva desde los 9 enganchada al BMX. En esta década de trayectoria ha sido cuatro veces campeona de España, ocupa el puesto 15 en el ranquin del mundo y el noveno en el de Europa.

Adriana se va a enfrentar a los mejores del circuito internacional tras conseguir su plaza en el pasado Europeo, cuando alcanzó las semifinales. La competición está dividida en tres categorías profesionales determinadas por la UCI (Unión Ciclista Internacional): élite, sub-23 y junior, que tienen programadas carreras este sábado 30 de julio y el domingo 31. La zaragozana lleva ya unos días en Nantes, donde comenzó el pasado miércoles los entrenamientos en pista para obtener las primeras sensaciones.

Pero la representación aragonesa en este Mundial va más allá. Otros corredores se están viendo las caras en el circuito francés durante toda la semana, con carreras a nivel challenge, es decir, entre los deportistas de otras categorías en las que se compite por edad. En este ámbito, Aragón está participando con quince 'riders' de cuatro clubes: Club BMX School Zaragoza, Club Montaña Pirineos, Bikes Club Adrenalina y Club BMX Valdejalón. Buena parte de ellos son niños y niñas que, dada la relativa proximidad de Nantes, aprovechan la competición para pasar unos días de viaje en familia. De hecho, en algunos casos, los padres también corren. Por otro lado, en la cita también participan adultos de gran nivel, como Rafael Izquierdo, del BMX School.

El desarrollo del campeonato se puede seguir en directo a través del canal de YouTube de la UCI y en las redes sociales de la Federación Aragonesa de Ciclismo (FAC). Tras las carreras de las categorías alevín, infantil a 29 años y másters ya celebradas, el fin de semana es el turno del combinado nacional. La aragonesa Adriana Domínguez compite en categoría sub-23 junto con Pablo García, Marc Román, Gabriel Avellaneda y Mariona Calvis. El equipo español lo completan los júnior Alejandro García y Miquel Hernández, con el seleccionador nacional, Alejandro Alcojor, a la cabeza.

* 'Riders' aragoneses en el Mundial Además de la internacional Adriana Domínguez, presente con la selección española, Aragón se ha desplazado a Nantes (Francia) con quince corredores de cuatro clubes de la Territorial:

*​Club BMX School Zaragoza: Valeria Banzo, Marco Banzo, Néstor Cepeda, Ángel Esteban,

Rafael Izquierdo, Pilar Lozano, Jorge Lozano, Mauro Pardo, Alejandro Sánchez, Lucas

Such,

*Club de Montaña Pirineos: Levin Sigcha, Luis Antonio Sigcha.

* Bikes Club Adrenalina: Anchel Muñio.

* Club BMX Valdejalón: Lucas Cubero, Cayetana Lacarta.

Sabor agridulce en la Territorial

“Estamos muy contentos porque Adriana haya conseguido la confianza de la selección española pero sabemos que otras dos deportistas podrían haber estado en Nantes si en Aragón tuviéramos el circuito de BMX que necesitamos”, asegura Luis Marquina, presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo (FAC). Se refiere a Lara Palacio y Fabiola Contamina, dos prometedoras corredoras que, a pesar de no poder entrenar en una pista con medidas olímpicas, no dejan de cosechar títulos y han sido campeonas de España.

En Zaragoza, la pista de BMX se localiza en el CDM David Cañada, en los Pinares de Venecia. Desde hace meses, la FAC denuncia el “lamentable” estado de la instalación y también otras carencias que frenan la progresión de los deportistas aragoneses de esta disciplina. “La pista que tenemos es de juguete. La rampa de salida no tiene ni cinco metros, como tienen algunas en España”, denuncia Marquina. Teniendo en cuenta que en las citas internacionales y olímpicas la rampa suele ser de ocho metros, el hándicap es todavía más significativo. Estas dimensiones hacen que los pilotos cojan la velocidad suficiente para, literalmente, volar en un primer salto que les da un buen impulso para el resto de la carrera. Una complicada maniobra que, si no se puede entrenar por no disponer de una pista así, deja fuera de los mundiales.

A pesar de esta limitación, el BMX aragonés goza de buena salud. Actualmente hay alrededor de 400 licencias federativas y cinco clubes. Dos de ellos entrenan con sus escuelas en el circuito zaragozano, que semanalmente recibe a unos 200 usuarios. Tanto los clubes como la federación llevan tiempo denunciando el estado del circuito que es incluso peligroso para los deportistas. Ahora parece que sus quejas han sido oídas.

A finales de mayo, el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en pleno por unanimidad el comienzo de estudio y proyecto para la construcción en la ciudad de una pista de BMX con medidas olímpicas. El circuito estará dentro de un Veloparque, una instalación que integrará otros espacios, como un velódromo, y con cuyo impulso también se ha comprometido el consistorio.

Pese a lamentar que no haya una mayor representación aragonesa en el Mundial de este fin de semana teniendo potencial suficiente, el presidente de la FAC hace una lectura positiva de la situación. “Lara y Fabiola son más jóvenes que Adriana por lo que, de cumplirse lo acordado en el pleno municipal, todavía podrían beneficiarse de la nueva pista y seguir creciendo”, confía Marquina, quien apunta que un circuito de BMX como el que Zaragoza necesita se puede construir en seis u ocho meses.

Por el momento, todas las esperanzas están puestas en Adriana Domínguez, quien este fin de semana luchará junto a sus compañeros de la selección para llevar a España a lo más alto del BMX mundial. Las carreras se disputan en el Nantes Parc des Expositions, donde se dan cita los 3.000 mejores riders del mundo, llegados desde 50 países, y 5.000 espectadores.