La afición espera a la Roja: "La Romareda va a rugir, seguro"

La vuelta de la selección española de fútbol a La Romareda será por todo lo alto. El regreso de la Roja era esperadísimo por los aficionados, ya que la última vez que el combinado nacional pisó la capital aragonesa fue hace 19 años. Tiempos en los que su camiseta aún no lucía estrella, antes de la época dorada en la que consiguió dos Eurocopas y el Mundial.

No es de extrañar que tanto tiempo después los aficionados se hayan lanzado literalmente a las taquillas virtuales de la Federación Española de Fútbol para conseguir una entrada. Aunque siempre se ha dicho que la afición española es de clubes, también hay fieles a la Roja, y el partido de Zaragoza es una buena muestra. "Después de tantos años sin sentir a la selección, hay muchas ganas. Es un orgullo total que juegue en nuestra ciudad", señala David Cebollada. Se trata de uno de los mayores aficionados de la selección no ya de Zaragoza y Aragón, sino de toda España. Desde hace 12 años ha estado en decenas de partidos dentro y fuera del país.

"Con todos los problemas del Real Zaragoza, este partido es un aliciente para que los pequeños vean a jugadores de la talla de la selección. Ves partidos como estos y te salta la ilusión de que podamos estar en Primera. Después de tantos años en Segunda, igual aquí hay más hambre de este tipo de partidos que en otros sitios", apunta Cebollada.

Este aficionado es el presidente de la peña Marea Roja Fans, de cobertura nacional y con aficionados de toda España. Lamenta que el estado de La Romareda no le permita albergar "ni una final de Copa del Rey", por lo que espera que haya pronto "un campo nuevo" que pueda acoger este tipo de citas.

Por su experiencia, en Zaragoza "siempre se ha recibido muy bien" a la selección española. "Si pasa mucho tiempo sin ir a una ciudad, esa ciudad se vuelva cuando regresa la selección. Si haces dos o tres partidos en la misma ciudad, al final el campo se queda medio vacío, como ha pasado en Sevilla", apunta.

En su entorno percibe "todas las ganas del mundo" en torno a la cita del día 24. "Ayer recibía no sé cuántas llamadas, de gente que me decía que iba a venir, que me preguntaba cómo conseguir entradas", cuenta. Por lo que ha visto, la expectación es alta en Zaragoza, pero también en el resto de Aragón y en comunidades vecinas, como Navarra y La Rioja, que también tienen hambre de selección. "La Romareda va a rugir, de eso no tengo ninguna duda", apunta.