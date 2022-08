Muguruza y Alcaraz arrancan con buen pie en Nueva York

La española Garbiñe Muguruza arrancó con buen pie este martes en el Abierto de Estados Unidos, al imponerse por 6-3 y 7-6 (5) a la danesa Clara Tauson en su debut.

Muguruza, número nueve del mundo, necesitó dos horas para doblegar a una Tauson que a sus 19 años demostró talento y compitió con gran compromiso pese a sufrir unas molestias en una rodilla durante el encuentro.

La jugadora española, que alcanzó los octavos de final en Nueva York el año pasado, dejó atrás la eliminación en primera ronda sufrida en Cincinnati contra la kazaja Elena Rybakina y fue agresiva desde el primer momento.

Nunca entregó el saque en el primer set e hizo buena una rotura en el cuarto juego para ganar el parcial 6-3 y tomar una valiosa ventaja ante una Tauson que este año fue capaz de ganar a la estonia Anett Kontaveit, número dos del mundo y entonces número siete, en el Abierto de Australia.

Garbine Muguruza en el primer partido del Open de Estados Unidos de 2022 Peter Foley

Garbiñe parecía poder sentenciar el encuentro sin despeinarse cuando logró la rotura en el quinto juego para ponerse por delante 3-2, pero allí entregó su servicio y se complicó la vida.

Tauson, que pidió asistencia médica por un problema en la rodilla derecha, consiguió recuperar buen nivel y tuvo tres bolas de set con 5-4 en el luminoso, pero Muguruza consiguió anularlas con su servicio y forzar el desempate.

Lo jugó con lucidez y remontó un 0-3 para sellar la victoria con un definitivo 7-5 que le lanza hacia la segunda ronda.

Se medirá con la checa Linda Fruhvirtova, número 167 del mundo, de tan solo 17 años. Será el primer enfrentamiento entre ambas.

En esta campaña, la joven checa se cruzó con la también española Paula Badosa y perdió 6-2 y 6-3 en Miami.

Entre los demás resultados de este martes también avanzaron la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Jessica Pegula, con sólidos triunfos frente a la italiana Jasmine Paolini (6-3 y 6-0), la estadounidense Catherine Harrison (6-1 y 6-3) y la suiza Viktorija Golubic (6-2 y 6-2), respectivamente.

Carlos Alcaraz avanza a la segunda ronda

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este martes para la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, después de la retirada del argentino Sebastián Sáez y cuando ya dominaba dos sets a cero.

Después de haber cedido de forma ajustada las dos primeras mangas y de verse ya con 'break' abajo en el tercero, el sudamericano, que había solicitado atención médica tras perder el segundo set, no pudo continuar, muy mermado en su físico y dejó vía libre al murciano, que hasta entonces estaba viviendo un primer exigente examen en Nueva York.

Bajo un fuerte calor y la humedad en la Arthur Ashe, cuando Báez decidió renunciar a seguir, los dos jugadores llevaban ya casi dos horas y media de dura pelea en sus piernas, con puntos muy disputados y, sobre todo en el segundo set, repletos de mucha calidad por ambos lados.

Alcaraz, que reaparecía en Flushing Meadows donde el año pasado dio el salto con sus cuartos de final y victoria de nivel ante el griego Stefanos Tsitsipas, necesitó su mejor tenis para deshacerse del argentino, que tuvo sus mejores opciones sobre todo en el segundo parcial.

Carlos Alcazar en el primer partido del Open de Estados Unidos de 2022 Mike Segar

Báez siempre desafió con sus golpes al tercer cabeza de serie y le obligó a dar uno más en muchos momentos para ganarle el punto. Eso provocó muchos errores forzados en el español (47), que tampoco estuvo a su mejor nivel con el servicio (6 dobles faltas), pero que también manejó con calma los momentos más complicados.

El choque comenzó muy igualado, con los dos jugadores imponiendo sus saques y con pocas opciones para el resto. El de El Palmar, sin embargo, supo jugar con la presión en los instantes finales cuando restaba con 6-5 a su favor, y logró el 'break' clave que le dio la primera manga.

En ese momento, pareció que Alcaraz iba a romper el encuentro. Volvió a quebrar el saque al inicio de un parcial que dejó muchos puntos para el recuerdo, muchos de ellos en el largo tercer juego en el que el tenista sudamericano recuperó la desventaja y volvió a equilibrar las cosas.

El murciano no logró encontrar de nuevo su mejor ritmo y se vio sorprendido por su rival, 'crecido' en su confianza y que le quebró por segunda vez para ponerse 4-3 arriba, una ventaja que no supo aprovechar porque el pupilo de Juan Carlos Ferrero supo rehacerse rápidamente para evitar un susto. Su acelerón final le permitió llevarse también el segundo set con un 'break' final (7-5) y Báez ya no pudo aguantar mucho más en la pista.