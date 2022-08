Eduardo Santas, ciclista paralímpico: "Sobre la bici tengo una sensación de libertad brutal"

¿Cómo se presenta al gran público el flamante campeón del mundo en contrarreloj de ciclismo adaptado?

Soy Eduardo Santas Asensio, tengo 33 años y soy ciclista paralímpico profesional, perteneciente a la categoría MC3, y compito en las disciplinas de pista y carretera, en las que trato de ser lo más competitivo. Sufro una discapacidad física que no me ha impedido llevar la vida que quiero y practicando el deporte que me apasiona.

¿Qué le ocurrió?

Con cuatro años sufrí una hemiparesia (alteración en el funcionamiento de un lado de su cuerpo) en todo el lado derecho, provocada por la encefalitis de la varicela. Pero en ningún momento ha sido un obstáculo para llevar adelante todo lo que me he propuesto, especialmente en el terreno deportivo y en la competición paralímpica.

¿Cómo afronta un niño esa situación?

No me acuerdo mucho, la verdad: era una edad de aprendizaje, de crecimiento... Y creo que me adapté a la situación; todo lo que aprendí ya fue con la discapacidad. Mi recuperación fue pedalada a pedalada, como en el ciclismo. Me dijeron que tenía que hacer deporte, que era importante para la rehabilitación. Mi padre se volcó en los momentos duros, me subió a la bici, me enseñó a mantener el equilibrio y a seguir el camino de la constancia y el trabajo.

Era imposible no enamorarse de la bicicleta formando parte de una familia de apasionados de las dos ruedas.

Desde que nací siempre ha habido bicicletas en casa. Mi abuelo Jesús corrió con ciclistas destacados (en los años 50); también mi padre y mi hermano -ambos se llaman Fernando- tienen miles de kilómetros en las piernas. Lo llevamos en las venas y estoy encantando de lo que me han inculcado. De todos los equipos en los que he militado, el Team Santas que forma mi familia es el mejor.

¿Qué le aporta el ciclismo?

Encima de la bicicleta me siento feliz, realizado y con una sensación de libertad brutal. Nunca he pensado en mis limitaciones como un problema a pesar de estar presentes. Siempre he dicho que el ciclismo me hace olvidar mi discapacidad. Desde que la asumí, lo que he hecho es practicarlo para mejorar en mi vida personal. Y aprovechar la oportunidad que me han dado para competir con gente como yo a nivel internacional, y lograr todo lo que sueña un deportista de élite: medallas y alcanzar los Juegos.

En 2012 logró su primer título de campeón de España. En una década ha forjado un palmarés fantástico. ¿Lleva la cuenta de todo lo que ha ganado?

El primer oro fue en pista, en el velódromo de Mallorca. En diez años llevo 38 títulos de campeón de España -platas y bronces ya ni sé-, un oro Europeo, dos de campeón del mundo, un bronce en los Juegos de Río de Janeiro y 18 metales en total en Mundiales.

¿Qué significado tienen las palabras esfuerzo, sacrificio, empeño... a las que siempre se refiere tras las carreras?

Muchos valores aprendidos gracias a una vida entera dedicada al ciclismo. Mi vida ha sido un trabajo constante, de progresar poco a poco. Hay veces que me he quedado con la miel en los labios, rozando la victoria; y he tenido fracasos deportivos porque no he estado a altura de lo que se esperaba de mí, como en los últimos Juegos de Tokio, donde hice dos cuartos puestos. Pero he seguido insistiendo, soy muy cabezón. Sé que casi siempre el esfuerzo y el empeño tienen una recompensa, y los últimos trofeos han llegado en el reciente Mundial de Canadá: el oro en contrarreloj y el bronce en la prueba en ruta.

Usted dio una gran pedalada hacia la inclusión en 2017, cuando se convirtió en el primer ciclista en disputar un Campeonato de España absoluto (en pista) frente a corredores sin discapacidad

Fue un momento muy especial. La discapacidad tiene que aceptarse en la sociedad, que no se vea como algo raro. Somos personas normales con diferentes problemas y que trabajamos y peleamos por nuestros sueños. Lo que habría que impulsar es que el movimiento paralímpico sea profesional como el olímpico. Que aunque tenga un nivel distinto por nuestras limitaciones, las capacidades de trabajo y esfuerzo son las mismas que en el deporte normal. Y, por ahí, sí se podrían integrar e igualar las ayudas y los patrocinios.

¿Cuáles son sus próximos objetivos?

El primer fin de semana de septiembre compito en el Campeonato de España en pista absoluto, que se celebra Valencia, para preparar esta disciplina para el próximo Mundial que es en París en octubre. Se disputará en el mismo velódromo previsto para los Paralímpicos de 2024 y será muy especial. Mi gran objetivo es ganar la plaza y poder disfrutar de mis terceros Juegos.