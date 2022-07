Carlos Sainz se queda a 44 milésimas de la 'pole' que conquista por primera George Russell

El piloto británico George Russell (Mercedes) ha logrado este sábado la primera 'pole' de su equipo esta temporada y la primera de su carrera y saldrá el primero en la parrilla de la carrera de este domingo del Gran Premio de Hungría, decimotercera prueba del calendario de Fórmula 1, tras una sesión de calificación en la que el agua dio una tregua, con los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc completando el podio y Fernando Alonso (Alpine) fue sexto.

Con un tiempo de 1:17.377, el británico fue el más rápido en la Q3 gracias a una vuelta estratosférica en un Gran Premio en el que no se esperaba a Mercedes para dar la campanada. Sainz saldrá segundo al quedarse a 44 milésimas de su segunda 'pole', y acompañará a Russell en la primera línea. Leclerc completa los tres primeros puestos en la parrilla, con un tiempo de 1:17.567.

No fue el mejor día para Red Bull, primero con la inesperada eliminación de Sergio Pérez en la Q2 -saldrá undécimo- y después con un Verstappen incapaz de completar una vuelta competitiva en la Q3 debido a problemas de fiabilidad en su monoplaza en el segundo y definitivo intento, mientras que en el primer envite se pasó de frenada. Así, el neerlandés solo pudo ser décimo en la calificación (1:18.823), a casi un segundo y medio del 'poleman'.

Parecía que este no sería, de nuevo, el fin de semana de Mercedes, que sí ha mejorado en los últimos grandes premios. Pero han tenido la velocidad y el ritmo necesario para completar una pole inesperada, gracias a una vuelta casi perfecta, aprovechando todos los límites d ela pista y con mayor goma y 'grip' sobre el trazado. La cruz fue para su compañero de equipo, Lewis Hamilton, que acabó séptimo a casi ocho décimas de la pole.

Frustración, aunque con algo de satisfacción, debe ser el sentimiento para Carlos Sainz, que ha rozado la que hubiera sido la segunda pole de su carrera, con un primer intento muy ambicioso (1:17.421), solo superado por la espectacular vuelta del británico. Así, Ferrari será la amenaza principal para Russell, con Leclerc logrando el tercer lugar en calificación, a dos décimas del mejor tiempo (1:17.567).

El monegasco saldrá este domingo por delante de Lando Norris (McLaren), que fue cuarto (1:17.769), el mejor del 'resto', con su compañero de equipo, Daniel Ricciardo, logrando el noveno puesto de la parrilla para este domingo.

Por otro lado, el español Fernando Alonso se tuvo que conformar con el sexto puesto para la salida de la carrera, después de incluso haber arcado el segundo mejor tiempo en la Q2, cuando completó su mejor vuelta de la calificación. Sin embargo, en la Q3 no estuvo a la altura y se vio superado por su compañero, Esteban Ocon, aunque sí pudo acabar por delante de Hamilton.

'Mad Max' terminó décimo la sesión y 'Checo' Pérez solo pudo ser undécimo. Esta mala jornada de calificación desquició y frustró al neerlandés, obligado a inventar en la carrera para no tener que gastar una de sus 'vidas' y rebajar lo máximo posible el buen domingo que se avecina para Ferrari.

A pesar de que el cielo siempre estuvo encapotado durante la calificación, que deja muy abierta la guerra en la parte trasera de la parrilla, con los diez últimos pilotos en un segundo. Así, la lluvia dio algo de tregua después de unos entrenamientos libres 3 pasados por mucha agua, una sesión que lideró sorpresivamente el Williams de Nicholas Latifi.