Juan Aloguín, piloto de motos de agua: "Soy incombustible, la palabra imposible no existe para mí"

No hay quien frene el entusiasmo de Juan Aloguín, un piloto con ganas de dar "mucha guerra" en un deporte, la motonáutica, con el que se mantiene "a tope" en la competición. Su última cita, el Europeo celebrado recientemente en la localidad portuguesa de Entre-Os-Rios.

¿Cómo sienta que le llamen el abuelo del circuito nacional e internacional de motos de agua?

Bueno (risas), fenomenal. A mis 64 años, es la verdad. En el reciente Europeo de Portugal el ‘speaker’ tuvo el detalle, cuando nombraba a los pilotos que corrían en la categoría reina (GP1) en la que estaba encuadrado yo, de decir: "Ante ustedes, el piloto más mayor de todo el Europeo". Aplaudió todo el mundo. Me gustó porque te reconocen una trayectoria de ¿cuántas temporadas...?

Treinta y siete, camino de las cuatro décadas, y superadas las mil carreras, ¡casi nada!

Actualmente soy, con diferencia, el piloto con la licencia más longeva. Estoy corriendo con los hijos de los compañeros con los que empecé mi carrera. Mis 64 años para otros serían un hándicap, pero son mi mejor virtud.

Entonces, a usted no hay quien le jubile.

En el agua no, pero me acabo de prejubilar en el trabajo (funcionario en el Ayuntamiento de Zaragoza) y esto me va a dar una bola extra: poder dilatar los entrenamientos por la mañana, no ir con la hora justa al gimnasio, salir con la bici sin prisas... Ganaré aún más en lo físico, con más aguante; la experiencia, ya la tengo más que aprendida.

Aún tiene más mérito haber hecho un currículum deportivo siendo un piloto de interior, sin agua en la que poder entrenar por no tener permiso.

Cuando empecé no había campeonatos de España, las primeras carreras se celebraban en Cataluña. Y me llegaron a decir que un piloto aragonés -refiriéndose a que era de interior- jamás iba a llegar a nada. Pero me he crecido ante los hándicaps: mi moto es prácticamente de serie, no tengo grandes preparadores, ni mecánicos, ni un superpatrocinador, no puedo meter la moto en el río Ebro…

¿Y lo más duro?

Los viajes en soledad: vete y dile a un amigo de 64 años que te acompañe un fin de semana a Portugal -como hace unos días-, con un remolque y casi diez horas de viaje y 2.000 kilómetros, para verme correr. ¡Nadie se apunta ni loco! En fin, soy incombustible, para mí la palabra imposible no existe.

Del windsurf a encadenar derrapajes por todo el mundo a lomos de una moto…

Siempre me ha gustado el agua y por el deporte me he buscado la vida. Empecé como socorrista; luego practiqué windsurf, un deporte que triunfaba en Estados Unidos en los años ochenta. Y de manejar la vela en el embalse de la Sotonera, el viento me llevó a Tarifa. Allí cambié la tabla por una moto de ir a pie, las Jet, y me lancé a las carreras...

Un acelerón por medio planeta...

Singapur, Cuba, Suiza, Corea, Córcega, Italia, Francia, Portugal, China… Con medallas de todos los colores en Nacionales, Aragón, Copas del Rey, Mundiales, Europeos… El deporte es mi manera de ver la vida. Ahora recojo la cosecha de todos estos años de actividad y los resultados cobran más valor. Claro que me molestan las rodillas, el cuello, que he tenido operaciones por lesiones tras situaciones comprometidas, porque llevas 400 caballos entre las piernas y hay que frenarlos. Pero me encuentro fenomenal.

De todas las carreras que lleva en su palmarés, ¿cuál es la que más valora y aprecia?

Mi mejor carrera en la vida ha sido la de formar una familia. Yo, al principio, no quería ataduras, pero el día que conocí a Ana, todo cambió. Y después han llegado Irene y Juan, que son mis dos tesoros. También otro momento precioso fue en los últimos 45 Minutos Motonáuticos en el Ebro, final del Campeonato de Aragón, que gané. Subir al podio y que estuvieran mis hijos presentes me llenó de orgullo. Mejor que cualquier viaje a China.