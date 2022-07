Javi Moreno, de Milán al Tarazona

Del antiguo estadio de San Siro (ahora denominado Giuseppe Meazza) al Municipal de Tarazona. Historias del fútbol. Historias de Javi Moreno, un futbolista con historia ahora metido a entrenador en el Tarazona de la Segunda RFEF. Sí, el técnico que este curso se sentará en el banquillo turiasonense jugó en el Milán de Berlusconi. Y antes, en el Alavés de Mané que nos arrebató el corazón, el que se le subió a las barbas a todo un Liverpool en la final de la UEFA. Hoy, 18 años después, sigue siendo el último goleador zaragocista en marcar gol en un título del equipo del león, el tercer gol de la final de la Supercopa conquistada en Valencia el 24 de agosto de 2004 (1-3). Los otros dos, de Álvaro y Galletti. Qué tiempos...

También jugó en la cantera del Barça. Y en el Yeclano y el Numancia. Y en el Atlético de Madrid. Y para acabar, en el Córdoba, el Ibiza y el Lucena. Como entrenador, dirigió al Ejea hace ahora dos temporadas. "Vine con la temporada iniciada. Después de luchar muchísimo, conseguimos la salvación en Segunda División B, en un grupo semejante al que vamos a jugar ahora con el Tarazona en Segunda RFEF", expuso Javi Moreno.

El técnico viene de pilotar al Badalona, también en Segunda RFEF. "Allí jugamos en otro grupo del Segunda RFEF, el Grupo III. Este año tenemos que adaptarnos a las características de este grupo", precisó. En cualquier caso, el acuerdo con el Tarazona fue rápido. "Me llamaron, me expusieron el proyecto y me decidí a venir. Ya estamos trabajando en pretemporada. Veo mucho deseo, muchas ganas. Todos queremos que salga bien y vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea", reiteró.

Pero, ¿que equipo se va a encontrar Javi Moreno? Presidido por Aniceto Navarro, el Tarazona es un clásico de la regional aragonesa. Después de demasiado tiempo sin pasar de Regional Preferente, asumió la gestión de club Aniceto Navarro con el anhelo de llevar al Tarazona a Tercera e incluso a una categoría superior. Desde luego, lo ha conseguido. Además, enganchando a la afición, una de la más numerosas de Aragón. Pasaron y pasaron entrenadores. Consiguieron por fin ascender a Tercera. E incluso disputar hace ocho años una fase de ascenso a Segunda B con Ismael Arilla en el banquillo, todo un hito entonces. Había pasado mucho tiempo para llegar hasta allí. Demasiado, en una ciudad del peso de Tarazona en Aragón.

Después, hace ahora siete años, llegó David Navarro al banquillo. No es una opinión, son datos: con David Navarro, el Tarazona ha disputado cinco ‘play off’ de ascenso a Segunda B, un ‘play off’ de ascenso a Primera RFEF, dos títulos de liga en la Tercera División aragonesa y una salvación en el grupo catalán de Segunda RFEF. Hace unas semanas dio por concluida se etapa junto al Queiles. Ahora se inicia una nueva travesía con Javi Moreno al mando.

No va a ser fácil. Las cosas no se dicen. Las cosas se hacen. Y cuando se hacen, quedan dichas. Sobran, por tanto, las palabras. Ahí están los datos de las últimas temporadas del Tarazona. Michel Sanz, exjugador del club y director deportivo desde noviembre de 2019, ha construido un equipo absolutamente nuevo. Y tan nuevo... Solo queda un futbolista de la pasada temporada, Sito Barrera, jugador de Tarazona que se desenvuelve como lateral izquierdo. También regresa el prometedor Molinos tras romperse por dos veces los cruzados.

Michel Sanz, desde luego, se ha movido. Ha incorporado hasta el momento 15 jugadores. Solo dos son aragoneses: el defensa Diego Royo, que el año pasado jugó en el Tudelano; y Mustafá, el todocampista que ha liderado la zona ancha del Ejea y antes del Ebro. También han firmado los porteros Fran Dorronsoro (Badalona, y antes Aragón) y Llamas (Formentera). Los defensas Gato (Villanovense), Arnau (La Pobla de Mafumet) y Rafa Manosalva (Lucena). Los centrocampistas Toni Jou (Andratx) y David Sanz (Numancia). Y más adelantados, Areso (Pulpileño), Eric Jiménez (Intercity), Iván Martínez (Vélez), Adri Carrasco (Móstoles), Marcos Mendes (Navalcarnero) y Chavarría (Vélez). El plantel todavía no está completado, pero pinta bien. Con él dibujará su futuro el Tarazona de Javi Moreno en el Grupo II de la Segunda RFEF.