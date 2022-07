Ariadna Termis: "Mi madre no quería que jugara al baloncesto"

Alocén, Pradilla, Mara, Aldama, Langarita… El baloncesto aragonés está en efervescencia. También, el femenino. Ariadna Termis acaba de colgarse la medalla de plata en el Mundial sub 17. Apenas unos días después, le espera el Europeo sub 18.

Algo tiene usted cuando tantas selecciones la persiguen…

Si usted supiera que mi madre no quería que jugara al baloncesto…

¿En serio?

En serio.

Explique eso, por favor.

Cuando era pequeñita…

¿Pero usted fue pequeñita alguna vez…?

Ahora mido 1,98 metros, pero cuando nací medía 54 centímetros. Cuando era pequeñita, decía, mi madre me apuntó a kárate, a natación, a tenis, a todo menos a baloncesto.

¿Por qué?

Tanto mi madre, María Pilar Casas, que jugó en el Banco Zaragoza, como mi padre, Santos Termis, que también jugó a muy buen nivel, han sabido llevar mi formación. Con un año ya hacía natación para que no le cogiera miedo al agua. También comencé a practicar kárate muy pronto para ganar en coordinación.

Papá y mamá sabían lo que hacían…

También jugaba a tenis. A baloncesto no comencé a jugar hasta los seis años. Fue en Maristas, en un equipo mixto. Yo tenía un año menos que ellos. En el equipo también jugaba Carlos Alias, que ahora juega en el Casademont, y David Cartiel, que también jugó en el Casademont y ahora es un gran atleta.

Ya lo creo, Cartiel. Un fuera de serie.

En estas, comencé a crecer. Con dos años, medía un metro. Con seis, 1,40. Crecía 10 centímetros por año. Con diez años, 1.80. Con once, 1,90. Ahora mido 1,98.

Ya vale con 1,98 metros, ya…

Fiché por el Stadium Casablanca en edad benjamín. Mejoré mucho allí. Coincidí con la generación de Claudia Langarita, Alejandra Mastral, Marina Cenis… Conseguimos ganar la Minicopa.

Todo un logro, la Minicopa, ante las mejores canteras de España.

Fue muy bonito. Ya con 14 años, me propusieron incorporarme al Siglo XXI, un proyecto muy ambicioso de la Federación Española de Baloncesto.

¿Fue duro dejar Zaragoza?

Sí. Soy hija única, mis padres me quieren mucho. Pero había que tomar una decisión y la tomé. Mis padres vienen todos los fines de semana a Barcelona a verme jugar. Ya llevo tres años allí.

Lo de este verano está siendo increíble: primero la citan con la sub 17 y ahora con la sub 18.

Ha sido muy bonita la medalla de plata. Llegamos a la final con Estados Unidos. Antes, supimos superar a Malí en octavos; a Australia, en cuartos; y a Francia, en semifinales. En la selección también juega Marina Mata, que es de Barbastro y también pertenece al Siglo XXI.

Y ahora, al Campeonato de Europa con la sub 18.

Estoy muy agradecida por la confianza que ha depositado en mí el seleccionador, Bernat Canut. Ellas ya están concentradas. A mí me han dado unos días de descanso y me incorporaré mañana, día 21. Llevo en las selecciones españolas desde la sub 12.

Igual que Mara, además de alta, aporta muchas variables más.

Gracias.

Solo con altura no se juega: hay que saber leer el juego.

Gracias otra vez. Por cierto, con Mara somos familia lejana.

Vaya coincidencia…

Es muy bueno.

Con esa altura, su único problema será la ropa…

De momento, no. El problema, quizá, sean los pantalones: tengo la cintura estrecha y piernas largas; pero mi abuela María Pilar empalma bien los pantalones.

Y después del Europeo sub 18, ¿qué va a hacer?

Voy bien en los estudios. He sacado una media de 9,4. Voy a empezar segundo de Bachillerato. Después, quiero estudiar Bioquímica y jugar en Estados Unidos.