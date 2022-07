Juan Miguel Royo: “Al Open de Benasque lo considero como hijo mío”

La de 2022, que termina el viernes, se puede decir que ha sido la edición de la vuelta a la normalidad en el Open Internacional Villa de Benasque tras la suspensión de 2020 por la pandemia y la de 2021 marcada por las restricciones.

El año pasado resultó complicado por los protocolos que hubo que aplicar y que limitaron la participación a 300 jugadores y dificultaron que celebrásemos la que era la 40ª edición como correspondía y éste, con más de 400 participantes, ha sido una alegría.

Usted lo puso en marcha en 1981 y ya con 87 años lo sigue dirigiendo.

Al torneo lo considero casi como un hijo mío, no lo puedo dejar. No soy benasqués, soy de Zaragoza, aunque vivo en Monzón, pero después de tantos y tantos años, con el beneplácito del Ayuntamiento de Benasque, se puede decir que es cosa mía.

¿Cómo nació la idea de llegar a los grandes maestros a las faldas del Aneto?

Casi como una locura. Hablando un día con el antiguo alcalde de Benasque, José Marión, que en paz descanse, surgió la idea de que podíamos celebrar un torneo como el que se realizaba en Zaragoza y nos pusimos manos a la obra. A la primera edición vinieron 41 jugadores. Se nos tildó de locos y se decía que cómo iba a resultar rentable para la localidad un deporte en el que los que compiten se sientan y no hacen más que pensar. José Marión tuvo una visión de futuro tremenda y hoy durante todos los días que comprende la competición los hoteles y los apartamentos están llenos.

¿El mejor momento del torneo ya ha sido o está por llegar?

En 2008 batimos el récord de participantes con 567. Fue la gran edición. En el ranquin de opens somos el número uno de España en participación y también en cuanto a premios y se espera que sigamos así en los próximos años. En Europa nos situamos en el cuarto o quinto lugar. Esta vez la guerra de Ucrania ha hecho que baje el número de titulados porque nos han faltado jugadores de lugares como la propia Ucrania, Bulgaria y Rusia que siempre han venido. Me parece ilógico que no se permita la presencia de rusos. En clave positiva, tenemos por ejemplo a la selecciones masculina y femenina de Cuba, que se están preparando para las Olimpiadas de ajedrez que se van a celebrar en India.

¿Cómo consigue poner en marcha toda la maquinaria necesaria para que el torneo se lleve a cabo?

Empieza a funcionar en febrero con las solicitudes de los titulados y las cartas a las embajadas para tramitar los visados. Los días de más trabajo son el anterior al del inicio porque vienen los jugadores y, aunque se les dice dónde se tienen que alojar, hay que estar pendientes de ellos, y el de la inauguración.

Su vida ha estado muy ligada al ajedrez.

He jugado desde los ocho años. En Zaragoza, entre otros clubes, incluso llegué a pertenecer a la sección con la que contó el Real Zaragoza, y he estado dentro de las federaciones española y aragonesa. He organizado eventos allá dónde me lo pedían, hasta en Cuba. Ahora, he levantando el pie gracias a que tengo unos equipos organizativo y arbitral en los que me puedo apoyar. El futuro que le veo al Open de Benasque es el de otro año más y otro más y otro más. Ojalá no pare.