Rafa Nadal: "Soy positivo, no puedes competir y pensar todo el día en el dolor"

El tenista español Rafa Nadal ultima la preparación de Wimbledon y mostró su alegría al jugar en hierba tres años después, una mentalidad positiva pese a "estar cansado" de hablar cada día del tratamiento del pie por la incompatibilidad que genera competir y pensar a diario en el dolor.

"No podemos hablar cada día de mi pie porque si no nos olvidamos de lo más importante, que es el tenis. He tenido muchos problemas en mi vida con las lesiones y no lo pienso cada día cuando estoy en la pista, no voy pensando si me va a doler o no, soy positivo. Pero no puedes competir y estar pensando todo el día en el dolor. He manejado bien esto durante toda mi carrera", dijo Nadal en las instalaciones de Wimbledon.

Más información Nadal se entrena ante la mirada de Gerard Piqué

"Si estoy aquí es porque las cosas van bien, si no, no estaría. Estoy contento por la evolución, pero no puedo estar superfeliz porque no sé lo que pasará, pero puedo hablar de los sentimientos que estoy teniendo en estas últimas dos semanas", añadió.

Preguntado por el tratamiento, el manacorí admitió que ya puede caminar con normalidad la mayoría de días: "Para mí es el principal problema. Cuando me despierto, no tengo ese dolor que tenía durante el último año y medio". Además, reconoció la dureza durante los seis primeros meses.

"No diría que es un drama, hay otra cosas peores en la vida, aquí solo estamos jugando al tenis. Ha sido duro entrar en pista con dolor y no saber si iba a poder terminar el entrenamiento o el partido", zanjó.

Ahora, el tenista español prepara su puesta a punto para el tercer 'Grand Slam' de la temporada. "He tenido éxitos aquí. El pasado es el pasado y el deporte y la vida pasan muy rápido. No soy muy de pensar en lo que he conseguido, es algo que ha pasado, que va a estar en mi museo durante el resto de mi vida, me hace estar orgulloso de ello", apuntó.

Preguntado por la rivalidad con Federer, se deshizo en elogios. "Es difícil de no pensar en la rivalidad que hemos tenido durante los últimos 15 o 20 años. Hemos jugado en todos los grandes estadios, menos en Nueva York. Nos forzamos a ser mejores mutuamente. Cuando tienes a alguien muy bueno enfrente te ayuda a saber las cosas que tienes que hacer para ser mejor", sentenció.