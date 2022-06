Gabi Torralba, el rey de la Transpyr, la cita que une el Cantábrico con el Mediterráneo en bici

Partió de San Juan de Luz, en Francia, el 12 de junio y llegó a Gerona el sábado pasado siendo el mejor. En su primera experiencia en una competición larga, Gabi Torralba se hizo con el triunfo en la Transpyr Grand Raid MTB, prueba de siete etapas en la que, uniendo el Cantábrico con el Mediterráneo, se atraviesa el Pirineo de oeste a este por, principalmente, caminos y senderos para completar 716 kilómetros y salvar 18.500 metros de desnivel. El ‘rider’ de Riglos comenzó sin hacerse grandes ilusiones, a la expectativa y con el espíritu de vivir nuevas experiencias como motivación. El mismo que le hizo alejarse al final de la temporada pasada de las Enduro World Series, la élite mundial de la especialidad, el que había sido su entorno natural durante cuatro años. Sin embargo, su gen competitivo afloró y acabó siendo el gran dominador de la cita con seis triunfos parciales. Solo se le escapó el de la jornada final, al que llegó "con las fuerzas justas". "Fue una carrera durísima con temperaturas de hasta 42º", reconoce aún recuperándose del esfuerzo y asegurando que, aunque este año no volverá a hacer algo parecido, le ha dejado "con ganas de más".

En la Transpyr cada etapa se divide en tramos cronometrados y otros que no lo son "y que te permiten disfrutar del paisaje y del ir en bici por la montaña". El tiempo total que pasó Torralba pedaleando fue de 42 horas y 24 minutos, obteniendo en las puramente competitivas un registro general de 11h 13:50 que le hizo acumular una ventaja de más de una hora sobre sus dos principales rivales, el francés Grégoire Archambaud y el catalán Marc Gutés, ambos ya bregados en estas competiciones.

A la meta de Gerona llegaron 54 ciclistas y por el camino se produjeron 35 abandonos. Torralba estuvo cerca de formar parte de esta lista. "En la etapa reina, la cuarta, en la que entrábamos en España por Viella, en el kilómetro 75, a falta de treinta, sufrí una dura caída, me recompuse y pude terminar primero gestionando la ventaja que había acumulado, pero tenía mucho dolor, especialmente en la rodilla, y me planteé el no seguir. Por fortuna, los médicos me trataron bien y me pude recuperar", narra el momento más complicado de la Transpyr.

Gabi Torralba con su inseparable compañera, la bicicleta, durante la Transpyr. Transpyr

El cómo llegó hasta ella fue cosa de su marca, Orbea. "Me propuso participar un mes antes, así que no había hecho ninguna preparación específica, lo que tampoco fue un problema porque el entrenamiento que estoy realizando este año está pensado para mantenerme siempre fuerte", comenta. Él, de todos modos, ya la conocía e incluso la había visto de cerca. "En una ocasión que estaba en Ainsa la carrera pasó por allí y ya me causó curiosidad", comenta. Sus claves para el triunfo han sido, "mantener la concentración descansar bien después de cada día".

Al margen de la Transpyr, en lo que va de 2022 se ha proclamado campeón de Aragón de XCO y también se impuso en la Copa de Cataluña de Endudo. Además fue quinto en la Orbea Monegros y debutó en carretera siendo 16º en la Mallorca 312. Ahora, pasará dos semanas en los Alpes compitiendo en enduro y también tiene marcado el Campeonato de España de XCO, además de alguna prueba de las World Series. "Volveré a ellas de forma oficial, pero aún no, el año que viene quiero seguir igual", afirma.