Gabriel Torralba se abre a nuevos horizontes más allá de las Enduro World Series

Su viaje no acaba, pero, sin cambiar tampoco de compañía, transitará por otros caminos. Tras cuatro años formando parte del Orbea Fox Enduro Team con el que ha competido en las Enduro World Series (EWS), la élite mundial, Gabriel Torralba deja el equipo, pero no la marca vasca, con la que espera acometer en lo venidero próximos proyectos. “Cuatro años han pasado desde que me uní a la famila del Orbea Fox Enduro Team y vaya cuatro años. He aprendido lo incalculable, conocido personas increíbles, disfrutado muchísomo corriendo las Enduro World Series y no os mentiré, también hubo momentos duros”, explica el ‘biker’ de Riglos en sus redes sociales llegando a la conclusión como balance que pone fin a la que ha sido “la mayor experiencia” de su vida “de momento”.

Los motivos que le llevan a tomar la decisión, consensuada con el equipo, están íntimamente ligados al desarrollo que está viviendo su disciplina deportiva y en concreto la EWS. Las competiciones se desarrollan cada vez más en estaciones de esquí con remontes mecánicos, lo que resta componente físico a las transiciones entre un descenso y otro, algo que no le satisface.

Desde el que hasta ahora había sido su equipo, las palabras también han sido de agradecimiento. “Nos has acompañado desde los inicios del equipo. Hemos visto crecer nuestra trayectoria unidos, tú como atleta y nosotros como equipo. Ha llegado la hora de decir adiós a esta etapa, pero nos alegra que sigas con la familia de Orbea con nuevos restos”, se puede leer en el comunicado con el que se daba a conocer la noticia. “Gracias por tu humildad, sonrisas y ganas de pedalear”, continúa agradeciendo también “vivir el enduro y contagiarnos con tu pasión por este deporte”. En él también se destaca su “actitud admirable en situaciones adversas y se hace un guiño a su lugar de origen: “Nos has enseñado que las lagartijas del secano de Riglos se pueden adaptar y mutar a salamandaras sin miedo a lluvia y raíces”.

Torralba ha terminado esta temporada en la 39ª posición de la clasificación general de la EWS, prácticamente igualando la posición de la temporada pasada cuando fue 38º y confirmando la evolución vivida desde su debut en 2018. Entonces fue el 53, mientras que en 2019 ya consiguió entrar dentro del top 50, al acabar 49º. Este año, su mejor resultado dentro de las nueve pruebas que componene el circuito fue en julio en La Thuile en Italia, con un 35º puesto.

Su intención ahora no es abandonar la EWS del todo, sino que tiene previsto tomar la salida la próxima temporada en algunas de sus citas. Además de en otro tipo de carreras.