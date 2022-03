Gabi Torralba y Eva Elbaile se imponen en el Campeonato de Aragón de XCO

Cuarte de Huerva fue el escenario el domingo de la segunda prueba de la temporada puntuable para la Copa Aragón de XCO tras la disputada el fin de semana anterior en Zaragoza. La cita fue además valedera como Campeonato de Aragón de esta modalidad de ciclismo y en ella, en la categoría absoluta se impusieron el internacional de enduro Gabi Torralba (Ciclistas Reino de los Mallos), que demostró su buen estado físico y su calidad técnica, y Eva Elbaile (Vulco Cyclon Autogoya), cuyo triunfo, además, le sirve para pasar a comandar la clasificación general.

En sub-23, el campeón de Aragón fue Nicolás Ponz (Vulco Cyclon Autogoya). En júnior Rafa López (Vulco Cyclon Autogoya) se alzó no solo con el primer puesto si no que fue el campeón de Aragón, seguido por Adrián Villacampa (Huesca La Magia Sup. Altoaragón) y César González (Asesores de Navarra) quienes demostraron ser tres consumados especialistas tanto en XCO como en ciclocrós. En máster 40 el campeón de Europa, Patxi Cia (CD Faster Wear Team) se alzó con el primer puesto en la prueba de la Copa seguido por el aragonés Jesús Mur (C.C. Ciclos Richi) quién, a su vez, fue el campeón de Aragón. En máster 50, Carlos Pina (C.C. The Bike Run), reafirmó su primer puesto en la Copa y se convirtió en el campeón de Aragón. El incombustible Armando Vidal (C.C. Dialtamar) aumentó su extenso palmarés quedando primero y campeón de Aragón en máster 60. Y por último Iván Romero (Kean Team) hizo valer su fortaleza ganando la prueba en la categoría máster 30 y quedando campeón de Aragón. En el cuadro femenino de veteranos, la máster 40 Lilian Soriano (C.D. Laguarta Bikes) fue la mejor, seguida por la máster 30 Aurora García (C.C. Peña Guara) y la máster 50 Cristina Moros (C.C. Bilbilitano).

Jorge Soriano (A.J.Cycling) y Ana López (Vulco Cyclon Autogoya) fueron los campeones de Aragón en la categoría de cadetes masculina y femenina, respectivamente. Ambos lograron también el primer puesto de su categoría en la prueba de Copa XCO.

Tras la competición de Cuarte, no solo hay cambio de líder en la general de la Copa XCO Aragón Sartopina & Automoción Aragonesa by Volkswagen 2022 dentro de la categoría élite femenina con Eva Elbaile. La masculina pasa a estar comandada por Bruno Garcés (C.C. Alen Bikes). La próxima cita será el 20 de marzo con el II XCO Igriés.