Aulas de tecnificación en Aragón: deporte y estudios, de la mano

Se puso en marcha en 2016 en el IES Goya de Zaragoza como una prueba piloto y en el curso que ahora acaba han tomado parte en él 191 deportistas repartidos en cuatro centros. Al Goya se le han ido uniendo con el paso de los años el Pablo Serrano de Andorra, el Pirineos de Jaca y ya en el mes de septiembre pasado, el Sierra de San Quílez de Binéfar, en el que la especialidad es el judo. Las Aulas de Tecnificación Deportiva, el proyecto del Gobierno de Aragón con el que se pretende ayudar a las jóvenes promesas a conciliar entrenamiento y estudios, sigue creciendo y dando pasos hacia delante.

Buena muestra de ello lo representan los jóvenes matriculados en Jaca. El programa de hockey hielo iniciado en la temporada 2018-19 cuenta en la actualidad con 37 alumnos; el de curling, que arrancó en el curso pasado, con seis; y el de biatlón, la novedad, con nueve. La evolución de los jóvenes es ya evidente. Iñaki Giménez, responsable de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI) dentro de las aulas de tecnificación destaca que nueve de los catorce jugadores de hockey de la categoría U18 han sido llamados a participar esta temporada en concentraciones de las selecciones nacionales. De ellos, finalmente Nerea Giménez acudió al prestigioso torneo ‘Four Nations’ de Islandia y al Mundial femenino y Jorge Mazón, Javier Sanz, Iván Garkusha y Daniel Bitrian se colgaron la medalla de plata en el masculino.

El caso de Bitrian es paradigmático. "Llegó del patinaje en línea y ya es el portero de la selección", indica Giménez, que destaca que "las aulas de tecnificación le han permitido adaptarse muy bien al hockey, además ha estado jugando en el equipo sénior del CH Jaca". También el salto cualitativo ha sido grande para Julia Pilar Herrero y Noa Santoro. Ambas se calzaron los patines tras dejar el balón de fútbol. "Como en Jaca no había equipo femenino de fútbol me apunté con un amiga a hockey, de ahí entramos en las aulas de tecnificación y en ellas la evolución ha sido muy rápida", resalta Herrero, quien añade que "entrenamos muchas horas y hay mucho nivel". Respecto a compatibilizar el estudio y el deporte reconoce que al principio cuesta, "pero que es cuestión de organizarse".

En este curso, los alumnos y deportistas han acudido al instituto de 8.30 a 11.40, hora en los que un autobús los recogía para llevarlos a la pista de hielo, y de 12.00 a 14.00 era el momento del entrenamiento, al que hay que añadir el trabajo que directamente realizan con sus clubes. Para entrar en las aulas de tecnificación son importantes los resultados deportivos, pero también los académicos. La admisión exige superar una prueba y si después las calificaciones no son buenas la expulsión es una posibilidad. Garkusha, uno de los internacionales lleva en el programa desde su inicio en Jaca: "He progresado mucho, he mejorado la técnica y la táctica más que si solo hubiese estado con mi club".

El palmarés en curling es muy reseñable con la medalla de bronce en el Campeonato de España absoluto femenino de 2019 y 2020, y varios quintos y cuartos puestos en los últimos nacionales. "Cuando empecé a jugar no sabía casi nada y ahora ya llevo varios títulos", explica Paula Oliván. También ha sido buena la evolución de Elena Torralba. "El primer año se notó mucho, porque pasamos a entrenar ocho horas a la semana", destaca. Por su parte su hermana Leyre define su experiencia como "positiva". "Desde que he entrado en el aula de tecnificación he experimentado un cambio importante, porque estar todo el día en contacto con el hielo se nota bastante", añade. Y como todo deportista profesional, se marcan unos objetivos en su todavía larga carrera deportiva, llegar a unos Juegos Olímpicos.

De Diego: "Es un trabajo a medio y largo plazo"

El director general de Deportes del Gobierno de Aragón, Javier de Diego, considera que en las aulas de tecnificación "se están recogiendo buenos frutos", aunque incide en la idea de que "la intención no es que se obtengan triunfos, sino preparar a los alumnos para que un futuro así sea, no trabajamos a corto plazo, sino a medio y largo". Al IES Goya de Zaragoza están adscritas las disciplinas de gimnasia rítmica, natación, waterpolo, piragüismo, tenis y tenis de mesa. En Andorra la oferta es de atletismo, bádminiton, fútbol sala, gimnasia rítmica y salvamento y socorrismo; en Jaca, de hockey hielo, curling y biatlón; y en Binéfar, de judo.

Malestar por un posible cambio de horario

La posibilidad de que se produzca un cambio de horario lectivo el próximo curso en las aulas de tecnificación de Jaca ha generado oposición en las familias de los alumnos de las modalidades de hielo (hockey hielo y curling), ya que consideran que les perjudicará. El presidente de la FADI, José Ricardo Abad, aclaró que la modificación parte del Gobierno de Aragón para todas las aulas de la Comunidad, algo que desmintieron los padres y madres. Por su parte, el consejero de Educación, Deporte y Cultura, Felipe Faci, en el último pleno de las Cortes y ante una pregunta del PP, dijo que el horario únicamente dependía del centro escolar.