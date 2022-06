Se dispara la violencia contra los árbitros en el fútbol aragonés con tres agresiones en solo una semana

El dato es alarmante: en apenas siete días, el fútbol aragonés ha registrado tres episodios de violencia contra los árbitros. Los campos de La Dehesilla (María de Huerva), San José (Zaragoza) y Los Arcos (Albalate del Arzobispo) fueron los escenarios de las agresiones sufridas por los colegiados M. S. M., E. M. Y. y J. F. A, quienes, por cuestiones de seguridad, prefieren no revelar su identidad completa tras una semana aciaga para el colectivo.

El final de temporada, con los ascensos y descensos de distintas categorías en liza, ha disparado la tensión en un año que, según revelan desde el Comité Técnico de Árbitros de Fútbol de Aragón y la Real Federación Aragonesa de Fútbol, ya venía siendo "especialmente convulso" en el balompié de la Comunidad.

La primera de estas tres recientes agresiones tuvo lugar en el partido que, con el salto a Primera Regional en juego, enfrentó al Huracán de María de Huerva con el Movera el pasado 29 de mayo. A la conclusión de los 90 minutos reglamentarios, un grupo de aficionados locales acorraló al colegiado M. S. S., haciéndole llegar a "temer" por su vida.

"Me agarraron, me arañaron en el cuello, me pegaron, e incluso uno me arrancó la camiseta. Fue muy duro porque había niños en la instalación. Querría que esto sirviera para sensibilizar al mundo del deporte", relató entonces a HERALDO, tras unos incidentes en los que se personó una pareja de la Guardia Civil y en los que fue identificado el autor de la agresión (J. M. C. L.).

El trencilla, de 23 años, presentó denuncia en la Comisaría de Casablanca y, a consecuencia de lo acaecido, el Huracán de María de Huerva fue sancionado por la Real Federación Aragonesa de Fútbol. El campo de La Dehesilla permanecerá cerrado los cuatro próximos partidos y el club zaragozano tendrá que pagar 500 euros de multa, además de terminar la campaña con dos puntos menos de los sumados.

Igualmente, la UD San José también se mantiene a la espera de la sanción que se le pueda imponer por lo ocurrido este pasado domingo en el campo municipal del barrio zaragozano. E. M. Y. fue agredido a la conclusión del choque que midió al equipo local con el Fuentes, en la ida de la semifinal del ‘play off’ de ascenso a Tercera RFEF.

Árbitro agredido en María de Huerva: "Por momentos, llegué a temer por mi vida. La violencia no puede ser permitida"

Testigos presenciales cuentan que el arbitraje fue "más que correcto", pero el ambiente se fue caldeando en la recta final (0-2 favorable a los visitantes, con goles de Requeno y Roma) hasta que, al término del encuentro, un aficionado de la UD San José se acercó al joven para propinarle un fuerte cabezazo en la cabeza, en la zona del oído concretamente.

"Iba camino de los vestuarios cuando el individuo en cuestión saltó la valla y me golpeó en la oreja en la que llevaba el pinganillo y me lo clavó. La sensación de dolor fue tremenda. Paco Ramo, presidente del Comité Técnico de Árbitros de Fútbol de Aragón, estaba conmigo y consiguió detenerlo para que no siguiera increpándome", cuenta E. M. Y., que rápidamente avisó por teléfono a la Policía Nacional para que acudiera al lugar de los hechos.

"Vinieron muy pronto y me tomaron declaración. Seguidamente, fui al Centro de Salud de Alfajarín para que me atendieran y me hicieran el parte de lesiones que por la tarde presenté en la Comisaría de Policía Nacional Delicias", añade este colegiado de 21 años que prefiere no mostrar su rostro.

Árbitro agredido en el campo de San José: "Iba camino del vestuario cuando un aficionado del San José saltó la valla y me golpeó en la oreja en la que llevaba el pinganillo y me lo clavó. La sensación de dolor fue terrible"

Del mismo modo, el colegiado aragonés J. F. A. también prefiere mantener su cara en el anonimato. Él fue "agarrado y golpeado por detrás" por un futbolista del Calanda en el derbi bajoaragonés contra el Atlético Albalate y, según recoge el parte de lesiones que le hicieron en el Centro de Salud de Híjar, al que ha tenido acceso este periódico, sufre una "contractura cervical".

Los colegiados agredidos J. F. A y M. S. S, que prefieren ocultar su rostro. J.F.A./J.M.Marco

A diferencia de los partidos Huracán-Movera y San José-Fuentes, en el Albalate-Calanda de Regional Preferente no había nada en juego. Era un duelo correspondiente a la jornada 32 del grupo 3, que en su momento tuvo que ser pospuesto por el mal estado en el que se encontraba el piso del campo de Los Arcos. Ambos equipos llegaron descendidos al enfrentamiento y, por ello, sorprende la actitud del de la plantilla del Calanda y, en particular, del jugador I. L., que fue quien asaltó al colegiado en el minuto 39 del encuentro celebrado en Los Arcos.

"Expulsé a dos jugadores del equipo del Calanda por faltarme al respeto en repetidas ocasiones. Después también eché al entrenador, porque mi juez de línea me aviso de que me había llamado ‘tonto’. La situación se calentó hasta el punto de que I.L. vino a protestar airosamente y le mostré doble cartulina amarilla. Se puso muy nervioso y me cogió del pecho, me zarandeó y me dio un puñetazo en la parte posterior del cuello", explica J. F. A, que tuvo que suspender el partido antes de llegar al tiempo de descanso.

Árbitro agredido en Albalate del Arzobispo: "Hace falta replantear la situación de los árbitros. No podemos continuar así"

"El delegado del Atlético Albalate se portó muy bien conmigo en todo momento. Avisó a la Guardia Civil para que interviniera, y por la noche, después de que me atendieran en el ambulatorio de Híjar, fui a la Comisaria de Delicias en Zaragoza para presentar la pertinente denuncia", completa un colegiado que, camino de los 22 años, se despidió del arbitraje de la manera más triste posible. La temporada que viene no seguirá ejerciendo porque se marcha a Ávila a estudiar.

"Espero que lo ocurrido en esta última semana sirva para concienciar a la sociedad. Hace falta replantear la situación de los árbitros; no podemos continuar así", finaliza, trasladando el sentir que, de forma generalizada, reina ahora mismo en el Comité Técnico de Árbitros de Fútbol de Aragón.