Agresión a un árbitro en Zaragoza: "Me pegaron y temí por mi vida; pero seguiré arbitrando"

"Saltaron aficionados al final del partido, me agarraron, me arañaron en el cuello, me pegaron, incluso uno me arrancó la camiseta. Por instantes, llegué a temer por mi vida. Fue muy duro", se lamentó M. S. S., en la narración de la última agresión acaecida en el fútbol aragonés. Fue el pasado domingo, a la conclusión del encuentro entre el Huracán de María de Huerva y el Movera. Uno y otro se jugaban una plaza de ascenso a Primera desde Segunda Regional. El resultado final de 2-2 propició el ascenso del conjunto visitante.

"Fue un partido jugado con intensidad, pero no hubo violencia. Incluso recuerdo que los delegados de los dos equipos vinieron a felicitarme en el descanso. Luego, los minutos finales fueron tensos, pues los dos equipos se jugaban mucho. Expulsé a un jugador local. Recuerdo que hubo una jugada al final en la que el equipo local pedía un gol que no fue, y otra acción en la que señalé fuera de juego en el tiempo añadido. Después pité el final y hubo invasión de campo, y llegaron las agresiones. Fue muy triste, pues había mucha gente y muchos niños en el campo", continuó. M. S. S.

Tras los incidentes, fue identificado el autor de la agresión (J. M. C. L.). También se personó la Guardia Civil. "Yo acudí a un centro hospitalario donde me examinaron. Después presenté una denuncia en la Comisaría de Casablanca. También llamé al Comité Aragonés de Árbitros de Fútbol. Paco Ramo (presidente del Comité) y todo el mundo me han animado mucho y han puesto a mi disposición los servicios jurídicos del Comité. Lo pasé mal el domingo, pero seguiré arbitrando. No me van a quitar la ilusión por arbitrar por esta agresión. Han sido muchos los compañeros que me han llamado para interesarse por mi estado. Querría que esto sirviera para sensibilizar al mundo del fútbol. La violencia no puede ser permitida", reiteró. M. S. S.

M. S. S. tiene 23 años. Pese a su juventud, ya pita en Tercera División nacional, es decir, tres categorías por encima de la categoría del partido en que fue agredido, Segunda Regional. Pasa por ser una de las grandes promesas del arbitraje aragonés. El domingo pasó un mal rato, pero seguirá arbitrando. La violencia no podrá con él.