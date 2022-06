24 aragoneses compiten en la Copa de España BMX en Alcoy

La localidad alicantina de Alcoy ha acogido este fin de semana la celebración de la séptima y octava cita puntuable para la general de la Copa de España de BMX Racing. Una doble prueba que contó con la participación de 260 pilotos entre ellos 24 eran participantes de clubes aragoneses. Los clubes aragoneses que se trasladaron hasta Alcoy fueron: Club BMX Valdejalón, BMX School Zaragoza, BMX Calamocha, Club de montaña Pirineos, Bike Club Adrenalina.

En la clasificación general de la competición, los deportistas copan posiciones de podio: Dario Calvo (BMX School Zaragoza) es segundo en Challenge 17 a 29 años; Adriana Martín (Bike Club Adrenalina), tercera en Júnior femenina; en Principiante femenina, Nerea Hernández (Club BMX Valdejalón) también es tercera; y en Promesa 5 y 6 femenino, Laia Quattrone (Bike Club Adrenalina) es segunda y Maylen Sigcha (Club de Montaña Pirineos) es tercera.

El sábado 28 de mayo tuvo lugar la primera prueba de está Copa de España y por categorías los aragoneses quedaron así: en Alevín, Lucas Cubero (Club BMX Valdejalón) fuer cuarto; Alejandro Blanco (C. D. BMX School Zaragoza) sexto; Ángel Esteban (BMX School Zaragoza) séptimo; Enrique Contamina (C. D. BMX School Zaragoza) y Erik González (BMX School Zaragoza) empataron en el puesto 21º; y Francisco Poves (BMX School Zaragoza) fue trigésimo tercero

En cadetes, Hugo Calvo quedó en el puesto 17º y Arturo Salmerón, ambos del BMX School Zaragoza, en el 21º. En Challenge 17 a 29, Darío Calvo ( BMX School Zaragoza) fue quinto y Néstor Cepeda (CBMX School Zaragoza) noveno. En Infantil, Neco Barquín (BMX Calamocha) fue cuarto, Jorge Hernández (Club BMX Valdejalón) fue noveno y Mauro Pardo (BMX School Zaragoza) decimoséptimo. Cayetana Lacarta (Club BMX Valdejalón) fue séptima en categoría infantil femenina y Elena Poves (BMX School Zaragoza) novena.

En la categoría Júnior, Marco Salmerón (BMX School Zaragoza) quedó en el segundo puesto; César Cardo (Club de montaña Pirineos) fue sexto y Esteban Abad (BMX School Zaragoza) séptimo. En Júnior femenino, Fabiola Contamina (BMX School Zaragoza) finalizó primera seguida por la otra aragonesa Adriana Martín (Bike Club Adrenalina). Nerea Hernández (Club BMX Valdejalón) fue la primera de su categoría Principiante femenino. En categoría Mujeres de 30 a 39, Rocío Gracia (C. D. BMX School Zaragoza) concluyó en sexto lugar y Laia Quattrone (Bike Club Adrenalina) fue primera en su categoría Promesas 5 y 6 femenino.

Ya el domingo 29 de mayo por la mañana se retomo la Copa con la octava prueba, en esa jornada los aragoneses hicieron la siguiente clasificación: en Alevín, Ángel Esteban (C. D. BMX School Zaragoza) acabó séptimo; Alejandro Blanco (C. D. BMX School Zaragoza) noveno; Lucas Cubero (Club BMX Valdejalón) undécimo; Erik González (C. D. BMX School Zaragoza) decimoséptimo; Enrique Contamina (C. D. BMX School Zaragoza) terminó en el puesto 29º y Francisco Poves (C. D. BMX School Zaragoza) volvió a quedar en el puesto trigésimo tercero.

En cadetes Hugo Calvo (C. D. BMX School Zaragoza) y Arturo Salmerón (C. D. BMX School Zaragoza) empataron en el puesto 21º. En la categoría challenge 17 a 29 Darío Calvo (C. D. BMX School Zaragoza) fue quinto y Néstor Cepeda (C. D. BMX School Zaragoza) noveno. En Infantil Jorge Hernández (Club BMX Valdejalón) fue cuarto, Neco Barquín (BMX Calamocha) fue séptimo y Mauro Pardo (C. D. BMX School Zaragoza) decimoquinto. Cayetana Lacarta (Club BMX Valdejalón) fue sexta en categoría infantil femenina y Elena Poves (C. D. BMX School Zaragoza) novena.

En la categoría Júnior Marco Salmerón (C. D. BMX School Zaragoza) quedó en el tercer puesto, César Cardo (Club de montaña Pirineos) fue cuarto y Esteban Abad (C. D. BMX School Zaragoza) quinto. En Junior femenino repitieron 'pole' Fabiola Contamina (C. D. BMX School Zaragoza) quedó primera seguida por la otra aragonesa Adriana Martín (Bike Club Adrenalina). Nerea Hernández (Club BMX Valdejalón) fue la primera de su categoría Principiante femenino. En categoría Mujeres de 30 a 39 Rocío Gracia (C. D. BMX School Zaragoza) quedó en cuarto lugar y Laia Quattrone (Bike Club Adrenalina) fue primera en su categoría Promesas 5 y 6 femenino. Y Rafa Izquierdo (C. D. BMX School Zaragoza) también fue primero en su categoría Máster 30.