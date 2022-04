Pau Gasol llevará "siempre en el corazón" la Medalla al Mérito Deportivo de Zaragoza

En un acto marcado por la ausencia del principal protagonista, Pau Gasol, el Ayuntamiento de Zaragoza celebró este miércoles la Gala del Deporte. El mito del baloncesto español, multimedallista con la selección en Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos y doble campeón de la NBA, recibió la Medalla al Mérito Deportivo de la Ciudad de Zaragoza. Reconocimiento que pone en valor su trayectoria, entregado por una ciudad con el baloncesto escrito en su código genético. Jugó Pau Gasol con la selección española en el Príncipe Felipe, aunque nunca lo hizo como rival del equipo representativo, el Casademont Zaragoza con su actual o anteriores denominaciones.

Fue precisamente Pau Gasol el gran ausente del acto en el que se reunieron diferentes personalidades del deporte local y regional. Establecido en Estados Unidos, la agenda no cuadró para que pudiera estar en Zaragoza.

Su padre, Agustí Gasol, fue el encargado de recibir el premio y poner las palabras de agradecimiento. “Es abrumador escuchar tantas y tan buenas palabras sobre el hijo de uno. Pau siempre llevará este reconocimiento en el corazón. Lo primero de todo, quiero disculparle por no estar aquí, que es lo que le hubiera gustado. Lamentablemente, al no vivir aquí (en España) era difícil. Me ha pedido expresamente que viniera a recoger un reconocimiento por el que está muy agradecido", ha destacado.

Agustí Gasol también ha contado el "vínculo especial" que la familia tiene con Zaragoza. "Hace 25 años vinimos en un viaje, de turismo, y visitamos la Basílica del Pilar. Compramos una cinta de la Virgen y Pau la llevó muchos años”, ha relatado el padre, acompañado por el alcalde Jorge Azcón, quien ha resaltado la categoría deportiva del jugador de baloncesto, pero también su dimensión humana, como ejemplo para la sociedad: "Constancia, compañerismo, esfuerzo, solidaridad y superación. No siempre los deportistas que llegan a lo más alto conservan todos estos valores durante toda su trayectoria. Pau sí”.

Gasol no fue el único en el listado de distinciones y homenajeados. Las nadadoras paralímpicas María Delgado y Teresa Perales, el futbolista Jesús Vallejo, el atleta Carlos Mayo, la jugadora de hockey hierba Begoña García y la de baloncesto Cristina Ouviña recibieron el Diploma al Mérito Deportivo por su participación en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.

La triatleta Marta Pintanel y atleta Eduardo Menacho, jóvenes deportistas, fueron distinguidos como campeones de Europa en el año 2021, y la remera Esther Briz, el nadador Daniel Adrián Longarón, el atleta Daniel Osanz y el paratriatleta Rafael Solís lo fueron en condición de campeones del mundo.

Foto de la concejala de Deportes, Cristina García, y el atleta internacional Carlos Mayo, en la XXI Gala del Deporte de Zaragoza 2021 Toni Galan

El reconocimiento Deporte y Base fue para el entrenador del atletas Félix Laguna y el Deporte y Ciudad para el club Zaragoza Atletismo. El periodista Manuel de Miguel recogió el mérito de Deporte y Comunicación; el de Deporte y Juventud le correspondió a Carmen García; el de Deporte y Mujer a Pilar Valero; el de Deporte y Trayectoria al exjugador de balonmano Fernando Bolea; el de Deporte y Valores al futbolista Álex Sánchez, y el de Deporte, Investigación y Medio Ambiente al Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza. También la atleta María José Poves recibió un reconocimiento especial.

El Premio Ibercaja ‘Fomento y Promoción del Deporte’ fue para la Federación Aragonesa de Orientación y el Premio Caixa Bank Entra en Acción para la Federación Aragonesa de Montañismo y Os Andarines d’Aragón.

También hubo un recuerdo para personalidades relacionadas con el deporte fallecidas recientemente, como el periodista José ‘Pepe’ Boned, el médico deportivo Félix Gómez Gayán, el nadador Francisco Santos y Fernando Rosuero, uno de los mejores karatecas aragoneses de la historia.