La Orbea Monegros ya está en marcha

Dos años después, la Orbea Monegros está de vuelta para celebrar su vigésima edición. A las 12.00, desafiando a la amenaza de lluvia que aún no ha hecho acto de presencia y al aire que sí se está dejando notar, los seis mil participantes en la distancia de maratón han tomado la salida para afrontar un recorrido de 117,7 kilómetros y a las 13.30 lo harán los que han optado por el medio maratón, 81,7 kilómetros. En total, la organización espera a los 8.000 ‘bikers’, 800 de ellos mujeres, que en su día agotaron pronto las inscripciones y que convierten a la cita en una de las más destacadas de Europa dentro de su modalidad.

La primera de las dos salidas ha sido multitudinaria y no exenta de emoción. La espera para volver a vivir la Orbea Monegros se ha hecho larga. Así, más de una hora antes ya había deportistas aguardando y situándose en sus cajones. Por delante, caminos en su mayor parte de tierra y en los que muy probablemente se encontrarán con zonas embarradas, pero también la belleza de los paisajes monegrinos y el disfrute de poder realizar algo que les apasiona.

Sariñena ya empezó a bullir ayer y en la mañana de este sábado la actividad y la presencia de visitantes no ha hecho más que crecer, el tráfico era intenso en la carrera. Desde primera hora los participantes que aún no lo habían hecho se han pasado por el recinto ferial para recoger sus acreditaciones y visitar los diferentes estand instalados. Ante una afluencia que supera la capacidad de alojamiento de Monegros, se ha instalado una zona para casi 900 autocaravanas y en las piscinas municipales estaba previsto que durmiesen alrededor de 180 personas. No en vano, muchos de los deportistas han llegado acompañados por familiares y amigos. Han venido de prácticamente todas las comunidades, principalmente Cataluña y País Vasco, y también de otros países.

La organización corre a cargo de Orbea, la Comarca de Los Monegros y el Ayuntamiento de Sariñena en colaboración con el resto de los municipios monegrinos, especialmente aquellos por los que han de pasar las bicicletas, Albalatillo, Sena, Villanueva de Sijena, Castejón de Monegros, Valfarta y Peñalba. También hay una fuerte presencia de efectivos de Guardia Civil

Los dos trazados, ambos con salida y llegada en Sariñena, se deben completar de forma no competitiva. Por ello, no se han establecido categorías y tampoco se realizarán clasificaciones o se repartirán premios. Los tiempos se publicarán por orden alfabético en función del nombre del participante. Eso sí, hay que cumplir con unos controles de paso. A las 16.30 se echará el cierre en el Alto de Piedrafita en el kilómetro 45; a las 17.45 (pk 61), en Peñalba; a las 19.45, en Castejón de Monegros (pk 88) y a las 22.00 se dará por finalizada la prueba en Sariñena.