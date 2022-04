Carrera ciclista Orbea Monegros 2022: "Organizamos un evento que sorprenda, del más alto nivel y como pocos en España"

Es de Vitoria pero vive en Bilbao y durante muchos años ha viajado por medio mundo participando en carreras de aventura en bici. Durante seis meses, Sariñena es casi su segunda casa y ha rodado toda la comarca de Los Monegros decenas de veces. Se trata de Juan Carlos Nájera, el organizador desde hace 20 años de la Orbea Monegros. La vigésima edición de la prueba se celebra el 23 de abril y las 8.000 plazas están completas.

Por fin parece que el 20 aniversario de la prueba se va a poder celebrar. ¿Nervios?

Aunque siempre tenemos algo de incertidumbre, a 15 días de la fecha, parece que sí. Pero con esto de la covid, hasta el último momento nunca se sabe. Hace tres años que se celebró la última edición, en 2019. En 2020, con todo preparado lo tuvimos que cancelar, porque el estado de alarma se decretó a un mes del evento, cuando ya estaba todo listo. Ya que no pudo ser, organizamos una edición online, con un programa en directo en Facebook que duró siete horas y en el que intervino gente que había participado alguna vez en la prueba desde distintas partes del mundo. En 2021 lo dejamos pasar y ofrecimos la posibilidad a los inscritos de devolverles el dinero o de guardar su plaza para la siguiente edición. Unas 6.000 personas eligieron esta opción pero pasaban los meses y veíamos que no se iba a poder celebrar así que al final devolvimos el importe a todos para empezar de cero cuando se pudiera.

Ahora que se puede, ¿va a haber algún tipo de medida especial?

Nosotros vamos a recomendar medidas de seguridad, como llevar mascarilla cuando no haya distancia. Teníamos previsto que dos personas estuvieran a las puertas del pabellón donde se entregan los dorsales para controlar que en el interior se llevara puesta pero, al parecer, ya no será obligatorio entonces. En cualquier caso, desde la organización lo recomendaremos. En un primer momento, cuando lanzamos esta edición, ofrecimos 7.000 plazas porque no sabíamos qué restricciones de aforo podríamos tener llegada la fecha. Más adelante, cuando vimos que no las había, sacamos las mil restantes. Todas se han cubierto pero no ha sido en cuestión de horas, como otros años. Ahora la gente no organiza las cosas con tanta antelación y apura hasta final para tener mayor seguridad, en este caso, sobre si se va a celebrar el evento o no.

En cualquier caso, de nuevo 8.000 ciclistas. ¿Cuál es la fórmula del éxito de esta carrera?

Parte del éxito es que la Orbea Monegros no deja de ser un desafío importante, porque para pedalear 117 kilómetros hay que estar preparado, pero técnicamente no hay gran dificultad. Todo el recorrido se pedalea con bastante facilidad, es accesible y no hay un gran desnivel, lo que hace que la prueba pueda ser más o menos apta para todos los públicos. Además, en estos 20 años nos hemos ido adaptando a las demandas del participante y hacemos un esfuerzo importante por montar un evento que sorprenda, del más alto nivel y como pocos en España.

Y todo esto desde Sariñena. ¿Por qué Los Monegros?

En mi primera etapa profesional como ciclista me dedicaba a andar en bicicleta y a correr pruebas de aventura por todo el mundo (Australia, Alaska…). Cuando me retiré de aquello, quería organizar un evento que tuviera esas características que a mí me gustaban: larga distancia, que no estuviera todo perfectamente marcado sino que hubiera que usar un poco la orientación y que la noche tuviera protagonismo. Tenía claro el concepto, pero me faltaba saber dónde. Quería que fuera un sitio atractivo en cuanto a paisaje y me planteé dos escenarios que no conocía pero de los que había oído hablar, Los Monegros y el desierto de Tabernas, en Almería. Por cercanía (vivo en Bilbao), fui a conocer primero a Los Monegros. Estuve tres días recorriendo pistas y caminos y explorando el terreno. Cuando terminé decidí que no me hacía falta buscar más. Me enamoré de ese lugar y, al año siguiente, el 5 de mayo de 2000, celebramos la primera edición de lo que entonces se llamó Maratón de los Monegros.

¿Qué ha cambiado desde aquella primera edición hasta ahora?

Los primeros años la hora de salida era posterior a la actual. En la primera edición se salía a las 15.30 para obtener ese punto de nocturnidad que comentaba. A la mayoría de los participantes se les hacía de noche. Además, el recorrido no estaba perfectamente marcado como ahora, incluso entregamos un rutómetro junto con el dorsal para que se pudieran orientar. Por aquel entonces había tres modalidades: andando, corriendo o en bici. Eran 125 kilómetros y cada participante tenía 20 horas para recorrerlos. Con los años, el número de ciclistas que se inscribían fue comiendo terreno a las otras dos disciplinas. Vimos que no podíamos ofrecer el nivel de exigencia que nosotros queríamos a los que iban a pie cuando la bici les triplicaba en participación así que al final se quedó solo la bici.

Aquel primer año se organizó todo desde Grañén y el recorrido pasaba en parte por la provincia de Zaragoza y en parte por la de Huesca. Esto administrativamente era más complicado así que en la siguiente edición lo promovimos desde Sariñena con un itinerario cien por cien en territorio oscense. Hubo 450 participantes y las condiciones meteorológicas no acompañaron. Hizo un día muy malo de frío y cierzo y tuvimos que evacuar casi a la mitad de los inscritos. Aquello forjó la leyenda de esta prueba.

¿Qué características tiene ahora la carrera?

Hay una media maratón, de 82 kilómetros, y la maratón es de 118. El desnivel acumulado es de 1.149 metros y la ascensión más fuerte, aunque los participantes suben cómodos, está después del primer avituallamiento, en Villanueva de Sigena. Durante el recorrido se pasa por zonas de huerta y de secano, por sierra o por el paraje singular de Jubierre, en Castejón de Monegros.

118 kilómetros no es cualquier tontería. ¿Hay muchas bajas por el camino?

Casi todos los participantes la terminan aunque tenemos vehículos de evacuación que hacen viajes a Sariñena para llevar a quienes no pueden continuar hasta el final. Los últimos completan el recorrido en unas diez horas y los primeros, en tres y media, aunque son pocos. En general, los tiempos están bajando con los años porque las bicis van mejorando. Cuando las ruedas eran de 26 pulgadas, el más rápido llegaba en cuatro horas. Después, con ruedas de 29’’, bajaron a tres horas y 45 minutos. Ahora, que se usan bicis de gravel, como las de carretera pero con ruedas más gordas para poder rodar por pista, se va un poco más rápido.

En cualquier caso, el objetivo no es enfocar esta carrera a la competición. Queremos que la gente venga, se lleve un buen recuerdo y conozca la comarca de Los Monegros. Para nosotros es la fiesta de la bicicleta. De hecho, para no fomentar la competitividad entre participantes, no hay clasificación y, aunque cada ciclista lleva un chip para saber su propia marca y superarse año a año si quiere, los tiempos los publicamos por orden alfabético, no de menor a mayor.

¿Cuál es la programación de esta fiesta?

El pistoletazo de salida será el día 23 de abril, a las 12.00 para la maratón y a las 13.30 para la media maratón. La entrega de premios será a las ocho de la tarde y, después, las peñas de Sariñena organizan un festival para completar esta jornada festiva. A los 8.000 inscritos se suman los acompañantes, lo que es un gran revulsivo económico no solo para la localidad y la comarca de Los Monegros, sino también para Huesca y Zaragoza. Los participantes llegan desde toda España, y también de Francia, Italia, Portugal, Suiza o Eslovenia. Duermen en hoteles de la zona, comen en sus restaurantes…

Solo queda que el tiempo acompañe…

Hace un par de semanas, cuando quedaba un mes para el evento, cometí el error de consultar la previsión y daban mucha lluvia. Esperemos que no se cumpla pero es lo único que no podemos controlar. En todos estos años hemos tenido de todo: agua, cierzo, buen tiempo… Hace cinco o seis ediciones, sopló tanto viento que tiraba a los participantes. Y si llueve, el terreno arcilloso de Los Monegros se pega mucho a la rueda y no hay forma de dar una pedalada. Personalmente, prefiero el cierzo porque, además, no siempre te pega de cara, sino que también te ayuda en algún momento.

"El recorrido lo he hecho más de cien veces pero el día de la prueba nunca he participado. Ni siquiera en las primeras ediciones"

¿Lo comprobará en su propia piel en esta 20 edición de la Orbea Monegros?

No, y eso que me lo han pedido para celebrar el aniversario, pero es imposible. Desde que damos la salida hasta que llega el último participante a la meta estoy metido en un camión desde donde coordinamos todo, desde cómo están los avituallamientos hasta dónde está el primero y el último. No tengo tiempo ni para ver la entrega de premios. El recorrido lo he hecho más de cien veces pero el día de la prueba nunca he participado. Ni siquiera en las primeras ediciones. Entonces iba con el coche abriendo camino a los primeros y desde hace muchos años, ni eso.