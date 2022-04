Olivier Vilain: "Para aguantar sin respirar durante mucho rato hay que aprender a respirar bien primero"

Olivier Vilain de la Figuera, periodista de profesión, es apneísta y no, no tiene problemas para dormir, ni sufre del trastorno que interrumpe la respiración hasta 30 veces por hora durante el descanso nocturno; esta afección -la apnea obstructiva del sueño- que requiere en muchas ocasiones de la aparatosa máscara sobre boca y nariz que regula el sistema CPAP para aplicar una presión positiva continua en las vías respiratorias.

Vilain es un deportista aragonés (aunque también tiene la nacionalidad belga, que adquirió por vía paterna, lo que le permite defender esta bandera en competiciones internacionales) que a sus 48 años puede presumir de mantener un récord de su país en apnea dinámica con bialetas. Sin embargo, su orgullo de competidor se queda pequeño ante el de formador, puesto que ha tenido el inmenso placer de ser derrotado por alumnos suyos.

Vilain asume ahora otro reto: la organización deportiva del XXI Campeonato de España de Apnea Indoor, que se celebrará los días 14 y 15 de mayo en la piscina cubierta del Stadium Casablanca. Allí se competirá en cuatro disciplinas: Apnea Estática (STA), Apnea Dinámica Sin Aletas (DNF), Apnea Dinámica con bialetas (DBF) y Apnea Dinámica con monoaleta (DYN). Se prevé una participación de unos 60 atletas de ambos sexos (cifra récord), procedentes de 12 Comunidades Autónomas; Aragón, puntera a nivel nacional y con el privilegio de contar con una plaza extra por prueba en esta cita, presentará a cinco hombres y cuatro mujeres.

Según la RAE, la apnea en su acepción biológica es la falta o suspensión de la respiración. Como práctica, el diccionario la define como modalidad deportiva acuática que se practica sin ayuda de ningún aparato respirador, y en la que se mide el tiempo que está bajo el agua una persona o la profundidad a la que desciende. “Realmente son tres las magnitudes: el tiempo en apnea estática, la distancia en la dinámica y la profundidad en la inmersión cuando se hace en mar, entrando ahí en juego los cambios de presión y el modo en que afectan al cuerpo. En este campeonato no se abordará la profundidad: sí el tiempo y la distancia”, aclara Vilain.

El campeonato se celebra por primera vez en Zaragoza. La cita de Stadium Casablanca llega desde la recuperación de la actividad en Aragón, acaecida en 2015 tras años de prohibición de la actividad en instalaciones públicas y privadas por malas prácticas que derivaron en su suceso luctuoso en 2001. “Entonces estaba menos regulada; la seguridad ha sido prioritaria desde entonces. La apnea es uno de los 11 deportes que engloba la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS). Van desde el hockey o el rugby subacuático a la pesca submarina, el buceo con botella, la natación con aletas… son muchos. Algunos se hacen respirando y otros sin respirar. En la apnea pura y dura se hace una sola toma de aire antes de meterse bajo el agua”, explica el organizador del nacional.

Esta disciplina fue olímpica en 1900, en París. “Se pretendía volver a meterla en el programa de los juegos para 2024 en la capital francesa, en un país con una gran masa de competidores, pero no ha sido posible, ni siquiera como deporte de exhibición. Obviamente, no se descarta en el futuro. La Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS), fundada por Jacques Cousteau, engloba todas las actividades deportivas acuáticas, y es la única gran federación deportiva mundial sin presencia olímpica”.

Vilain pondera la plasticidad de los movimientos en apnea dinámica. “Tanto la realizada sin aletas como la de bialetas son muy fluidas, bonitas de ver. La de monoaleta tiene más tracción, y una técnica complicada para realizar el menor gasto muscular y limitar el consumo de oxígeno; se trata de una prueba muy espectacular. La estática desde fuera confunde a los no iniciados, porque lo único que ven es un hombre o una mujer con la cabeza metida en el agua mientras otro le controla los tiempos y le atiende para cualquier eventualidad. Sin embargo, los que la practicamos o la conocemos podríamos radiarla como si se tratara de un partido de fútbol, porque sabemos lo que está ocurriendo en cada instante”.

Vilain recalca que la preparación no es solamente fundamental; se trata de un ‘sine qua non’. “Para entrar en el grupo federativo debes recibir una formación reglada y seguir luego los criterios de la Fedas y la CMAS, que son unos cuantos. Por bueno que seas, aunque tengas el título mundial y estés simplemente entrenando, esta actividad nunca debe hacerse en solitario. La diferencia entre una anécdota, un susto y una desgracia está en la asistencia de la persona que te secunda en el entrenamiento. Es un axioma”.

En Aragón, el grupo de apnea es un ente ‘supraclub’. “Nos juntamos practicantes de los tres clubes con especialistas federados; domingos, martes y jueves en la piscina del polideportivo de Agustinos. Somos una piña, nos ayudamos entre todos. Esta cantera tiene un campeón de España vigente, Asier Llaguno, en DDF; yo soy vigente subcampeón en esta disciplina, en Pontevedra 2021 me ganó mi alumno y no puedo estar más contento de ello. También soy plata actual en apnea estática, donde tengo una marca personal de siete minutos y cuatro segundos; me ganó Gari, un vasco que también formé yo. Fuimos podio por equipos en ese campeonato. Además, Cristina Asín fue bronce a los 17 años en su primer nacional en 2016, la primera medalla de este grupo; luego ha obtenido alguna más”.

Cristina Asín ya sabe lo que es ganar medallas en nacionales de apnea. HA

Olivier Vilain no compite esta vez. “Quiero centrarme en la tarea organizativa, pero estamos muy bien representados. Hay al menos cuatro posibilidades de medalla para Aragón, aunque el nivel está creciendo tanto en toda España que también podemos quedarnos sin ninguna. Asier, Cristina, Luis Calvera e Inma Aragón, no obstante, tienen opciones sólidas. En la grada, si no hay un impedimento laboral, estará la seleccionadora nacional Mara Torrealba, que se encarga tanto del equipo masculino como del femenino”.

En la apnea estática hay un sistema curioso de competición. Cada atleta anuncia su objetivo de tiempo, y desde un minuto antes el ‘safety’ o asistente va dando pequeños toques al competidor para comunicarse con él y prevenir cualquier contingencia. “Estos movimientos, así como el ‘ok’ final, se minimizan para conseguir el menor consumo de energía. No se trata de aguantar lo más posible, sino de saber cuándo debes salir, según tu entrenamiento y capacidades adquiridas; Para aguantar sin respirar durante mucho rato hay que aprender a respirar bien primero, aprender a meter la mayor cantidad de aire posible antes de la inmersión, trabajando la flexibilidad torácica, clavicular y pulmonar”.

El aragonés Asier Llaguno, vigente campeón nacional en DBF. HA

Hasta ese punto, el trabajo está a la mitad. “Hay que racionar ese oxígeno, escuchar al cuerpo e identificar sus alertas fisiológicas; el problema no es la falta de aire, sino la generación de CO2, que irrita y genera las ganas de respirar bajo el agua. Se aprende a sufrir y controlar mentalmente esa fase crítica, pero no hay que superar tus límites, sino acercarte a los que tienes y ensancharlos luego con entrenamiento y preparación. En el tema de relajación, cada cual aplica sus trucos; yo pienso al principio en lugares bonitos, en música… y luego me enfoco”.