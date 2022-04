La fiesta de las Superbikes arranca en Alcañiz: "Nos gusta mucho correr en Motorland"

Motores a punto en Alcañiz. El circuito de Motorland Aragón ya está listo para subir el telón a la primera prueba del Mundial de Superbikes, que se celebra en la localidad turolense del 8 al 10 de abril. Álvaro Bautista, Iker Lecuona y Adrián Huertas comparten sus sensaciones a pocas horas de visualizar el banderazo de salida a la cita, consolidada en la Comunidad desde su aterrizaje en 2011.

“Es una temporada en la que espero disfrutar mucho. Tengo una moto mucho más familiar, más adaptada a mí, que me permite ir más rápido, más cómodo, disfrutando más… Después de dos años en los que no he disfrutado encima de la moto, vuelvo a sentirme bien y creo que puedo tener muchas opciones”, valora el incombustible Álvaro Bautista, que este año regresa a Ducati tras una breve y desafortunada etapa en Honda.

El piloto de Talavera de la Reina asegura no fijarse ningún objetivo a nivel clasificatorio y se centra en “disfrutar” y ofrecer “su mejor versión” cada vez que se suba encima de la moto. “Motorland es un circuito que me gusta mucho, bastante difícil y muy técnico. Tiene de todo: curvas, frenadas, cambios de dirección, subidas… Me gusta mucho y estoy deseando ver a la gente en las gradas, también tengo ganas de disfrutar con ellos”, afirma el piloto de 37 años, feliz de que el trazado de Alcañiz recupere la asistencia de público tras dos años de ausencia.

“El de Aragón es un circuito que me trae muy buenos recuerdos. Aquí he conseguido grandes resultados, tanto en Superbikes como en Moto GP”, asegura Bautista, que promete ofrecer “espectáculo” durante todo el fin de semana.

Sin perder detalle de sus palabras, Iker Lecuona, de 22 años, sigue con atención las palabras de Bautista, al que reemplaza este año en el equipo Honda. Junto a su compañero Xavi Vierge, ambos son la gran apuesta del fabricante japonés, que ha rejuvenecido la edad media de sus pilotos desde los 37,5 hasta los 23 años. Han salido el citado Bautista y Leon Haslam (38 años) para ser sustituidos por Lecuona y Vierge, de 22 y 24 años. Los dos afrontan el inicio del Mundial, además, estrenando moto.

“Está evolucionando poco a poco. Es una moto que está en proceso y no podemos luchar por un campeonato, esa es la realidad. La marca lo sabe y están haciendo todo lo posible por mejorar. Yo soy nuevo y tengo que aprender a gestionar muchas cosas”, explica el valenciano con humildad.

Consciente de su corta trayectoria, Lecuona se marca como objetivos “aprender, mejorar y ganar experiencia”. “Estamos en un circuito que me gusta mucho y que es muy completo, tiene curvas de todo tipo. Espero tener un buen fin de semana y tener buenas sensaciones sobre la moto”, señala con entusiasmo.

Cierra la conversación el imberbe Adrián Huertas. Tras proclamarse campeón del mundo en SPP 300 el pasado año, el madrileño da el salto a la categoría media World SPP subido a su Kawasaki ZX-6R. “Soy ‘rookie’ y mi equipo también, es una temporada de aprender y hacerlo lo mejor posible”, apunta con sinceridad.

El piloto, de apenas 18 años, asegura no sentir ningún tipo de presión. “En la categoría hay mucho experto. Ellos sí pueden sentirla por tener que hacer un buen resultado. Los test han sido un poco complicados durante todo el invierno, pero de todos los pilotos que acabamos de llegar estoy siendo de los más rápidos. Motorland es un circuito que me gusta mucho, es fluido y se adapta a mi estilo de pilotaje”, abrocha Huertas.

La cita de Alcañiz es la primera de las 12 paradas que realizará en Mundial de Superbikes durante la temporada. El campeonato, que viajará por cuatro continentes, finalizará el 20 de noviembre en Australia.