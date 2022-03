Motorland acogerá tres pruebas del Mundial hasta el año 2026

"Vamos a firmar y habrá Moto GP en Alcañiz en tres de los próximos cinco años. Salvo por las rotaciones, tendremos mundial en 2022, 2024 y 2026". Así lo afirmó ayer el vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente de Motorland, Arturo Aliaga, a HERALDO. El máximo responsable de Motorland aclaró la polémica surgida en los últimos días por la firma "año a año" del mundial de Moto GP. Aliaga aclaró que el contrato será como en ocasiones anteriores por cinco años y repitiendo la cláusula por la que DGA puede renunciar al contrato en el caso de que tuviera lugar un cambio de gobierno y quien tuviera las llaves del Pignatelli no estuviera conforme. De esta forma no se "hipotecaría" a próximos gobiernos con una prueba cuyo canon cuesta ocho millones aunque en el actual "no ha habido ningún problema".

La confirmación a través de varias fuentes de DGA de que se iba a renovar "año a año" levantó esta semana una gran polémica y ayer el presidente, Javier Lambán, a preguntas de los periodistas evitó pronunciarse y puso todo el foco en Aliaga: "mi vicepresidente, que es un ardiente defensor del proyecto porque siempre lo ha impulsado y compartido, tiene su propia idea. Ha manifestado su compromiso y cada vez que haya que hablar de estas cuestiones les remito a lo que Aliaga quiera decir porque tiene todo mi apoyo".

Aliaga habló ayer de "malentendido" y confirmó que habrá Moto GP en los próximos cinco años -2022, 2024 y 2026- salvo las anualidades en las que el mundial rota entre los cinco circuitos mundialistas de la Península Ibérica. De hecho, el contrato de Aragón será igual que el del resto de circuitos mundialistas. También incluye la disposición adicional de que en caso de que Dorna lo necesite y DGA acepte, se podría celebrar algún otro GP adicional.

Según el presidente del PAR, la confusión del contrato "año a año" se originó en el consejo de administración virtual del circuito que se celebró el lunes. Allí se aprobó la autorización del gasto del canon de ocho millones de este año -una operación que se debe realizar anualmente- y que ahora deberá ratificar DGA en consejo de gobierno. Un dinero que además ahora asumen las arcas autonómicas ya que el canon ya no se puede sufragar del FITE.Eso sí, el vicepresidente hizo hincapié en que MotoGP "es solo una semana y el año tiene 365 días", por lo que hay que mirar más allá. Ese futuro pasa por el proyecto que la DGA ya anunció en diciembre. El ejecutivo autonómico va a invertir en los tres próximos años 2,2 millones de euros del FITE para convertir el complejo en un laboratorio del vehículo conectado 5G autónomo. "No solo de MotoGP vive el circuito, hay otras actividades. Estamos trabajando en una serie de instalaciones técnicas para que se puedan realizar ensayos especializados", recalcó ayer el presidente de Motorland, quien también hizo hincapié en el esfuerzo "titánico" que realiza DGA para mantener el circuito.

En ese futuro que planifica la DGA para Motorland está la realización de un estudio sobre el impacto real. La comisión de Industria aprobó una PNL de IU en la que instaban al ejecutivo a iniciar en el plazo de seis meses un "estudio riguroso" después de que la Cámara de Cuentas adviertiera de las pérdidas y del escaso impacto en el empleo. Por ello Industria ya se ha reunido con la Cámara de Comercio de Teruel para definir cómo realizará el estudio con "parámetros de medición del impacto económico y social".

Respecto a las otras dos citas mundialistas del calendario, Superbikes y el Mundial de Turismos, el presidente de Motorland no quiso confirmar ayer si se van a renovar y adelantó que primero van a evaluar su impacto. En ambos casos están confirmadas para este 2022 y el contrato era de 3+2 por lo que debe darse el visto bueno a la prórroga por los próximos dos años (2023 y 2024). "Estamos en 2022, un año que está firmado. Ya las renovaremos o haremos lo que tengamos que hacer. Se ha pedido un balance de su impacto porque también tienen un canon que cuesta dinero. Mediremos su impacto y tomaremos la decisión", precisó.