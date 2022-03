La DGA firma el Gran Premio de Aragón en Motorland solo por este año y deja en el aire el de 2023

La DGA solo renovará por este año el Gran Premio de Aragón, que se disputa en el circuido alcañizano de Motorland, y deja en el aire el de 2023, cuando comenzará la rotación con el resto de circuitos mundialistas de España y Portugal, que sí tienen firmado todos ya el próximo contrato por cinco años (Montmeló, Cheste, Jerez y Portimão).

El Ejecutivo autonómico rubricará un contrato con Dorna para 2022 con una cláusula que incluye que será el próximo gobierno que surja de las elecciones autonómicas de mayo de 2023 el que ratifique el Mundial de Moto GP año a año. Sin embargo, Dorna siempre da a conocer en octubre el calendario de la competición del siguiente año por lo que, si la cláusula no está firmada, no se agendaría el circuito de Motorland en el calendario de 2023 a no ser que haya un compromiso diferente al realizado hasta la fecha.

Fuentes del gobierno aragonés dan por hecho que en el próximo año comenzará la rotación prevista por Dorna, en la que solo habrá tres circuitos con grandes premios de los cinco de la Península Ibérica. Por tanto, no habría Mundial en Motorland hasta 2024. El circuito podría aprovechar este parón mundialista para acometer el necesario reasfaltado de la pista del circuito de velocidad.

En la anterior renovación, el Gobierno de Aragón firmó en 2016 con Dorna por cinco años hasta 2021. Entonces las siguientes elecciones autonómicas eran en 2019, a mitad del contrato, y la cláusula que se firmó es que DGA podía renunciar al contrato, sin penalización económica alguna, en el caso de que tuviera lugar un cambio de gobierno. La situación económica era distinta. Entonces el canon, de unos ocho millones de euros por año, se financiaba con el FITE y ahora se paga directamente con el presupuesto autonómico.

La próxima renovación por un año se ratificó el lunes en el consejo de administración de Motorland y ahora deberá aprobarse en Consejo de Gobierno de DGA. Desde el departamento de Industria aseguran que se ha tomado esta decisión para "no hipotecar" al siguiente ejecutivo autonómico y que sea el gobierno que salga de las próximas elecciones el que decida si quiere hacer uso de la cláusula. Alegan que al tratarse de una decisión que se toma en un año previo a las elecciones y por una cantidad importante se ha optado porque sea el próximo gobierno el que decida. No obstante, desde Industria insisten en que el apoyo del departamento es total y que se sigue entendiendo a Motorland como un proyecto estratégico. Hay que tener en cuenta que las elecciones se celebrarán en mayo y la composición del gobierno tendría lugar durante el verano.

La decisión del Gobierno de Aragón contrasta con la de las otras comunidades con circuitos mundialistas. Tanto Montmeló (Cataluña), Cheste (Comunidad Valenciana) y Jerez (Andalucía) al igual que Portimão (Portugal); ya tienen firmada su renovación por cinco años. Por ejemplo, Jerez ya confirmó en abril su renovación y que en 2024 y 2026 no estará en el calendario aunque no renuncia a poder organizar también esas dos carreras perdidas si hay una ampliación del calendario.