Ana Buero, tercera en el Nacional de maratón: "Disfruté 39 kilómetros, los 3 últimos fueron muy duros"

No fue su primera medalla en un Campeonato de España. Pero sí la primera que consigue en su casa, Zaragoza, rodeada de sus seres más queridos. “Estoy muy contenta, aunque había entrenado para hacer podio, no me lo esperaba”, reconoce Ana Buero, atleta del Alcampo-Scorpio71, que el pasado fin de semana consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de España de maratón en la categoría F45.

El Maratón de Zaragoza, donde Gebre y Tesegaye fueron los más rápidos en categoría absoluta, era la segunda vez que la atleta se enfrentaba a los 42 kilómetros. “Es muy duro preparar un maratón, más todavía trabajando y con familia. Son palabras mayores”, reconoce Buero, que se estrenó en la distancia larga en Buenos Aires (Argentina) en 2016.

La preparación, con entrenamientos “muy exigentes a nivel físico y muscular”, comenzó en diciembre. Sesiones de cinco días a la semana que, a pesar de ser fundamentales para llegar en optimas condiciones el día de la carrera, no garantizan el éxito absoluto. “Disfruté 39 kilómetros y los 3 últimos fueron muy duros. Hay que estar bien preparado y, aún así, te puede pasar lo que me ocurrió a mí…”, afirma la atleta de 45 años, que sufrió fuertes dolores musculares en los 3.000 últimos metros de la prueba.

Ana Buero y José Antonio Sayas cruzan el puente de Hierro, durante el Maratón de Zaragoza. A. B

“Iba muy fatigada muscularmente. Cuando sabes que te quedan 3 kilómetros para llegar, pero el cuerpo te está diciendo que basta, no te queda otra que tirar de cabeza. Fue todo corazón y cabeza”, evoca Buero con sinceridad. Una emoción multiplicada cuando se encontró con su hijo y el resto de su familia en el arco de meta, donde se tropezó nada más finalizar.

“Había trabajado muchísimo para este campeonato. Tenía clarísimo que, aunque las piernas me decían que no podían más, iba a llegar aunque fuese gateando. El maratón es así, cuando me dijeron que era tercera no me lo podía creer”, resume la deportista, que trabaja en el hospital de la MAZ.

Pasan las horas y Buero todavía muestra la “emoción” que supuso este éxito en su ciudad natal. Una medalla cosechada con la inestimable ayuda de su compañero José Antonio Sayas, que ejerció de liebre durante los 42 kilómetros. “Es un hombre muy generoso, cuando me dijo que iba a correr conmigo me dio mucha tranquilidad. Era su cumpleaños y su 25º maratón, que me acompañase fue algo increíble”, concluye la deportista.