Fernando Barceló levanta el vuelo

Perseverancia, ambición, valentía, esfuerzo… El derroche de ciclismo de Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA) durante la recién finalizada Volta a Catalunya le condujo al borde de la victoria en la meta de la última jornada, la del domingo, en la colina olímpica de Montjuic en Barcelona. El corredor del equipo Caja Rural acarició su primer triunfo como profesional, batiéndose en el esprint del grupo de los elegidos después de romper la carrera a falta de cinco kilómetros, en el tramo más exigente y empinado del asfalto de la subida barcelonesa. “No estaba metido en la general y sabía que no estaría tan vigilado. Así que decidí probar. Al final pasó lo normal, porque es muy difícil hacer hueco a este nivel, pero había que intentarlo. No creo que luego hubiera esprintado mejor reservándome”, apunta, en referencia al pulso que mantuvo a toda velocidad con el ganador, Andrea Bagioli y al segundo, Attila Valter. “Ha sido una buena semana, me encuentro en buena forma y solo faltó rematar. Pero estoy contento y el equipo conmigo, no es sencillo disputar el triunfo en carreras del nivel World Tour, pero seguiremos intentando levantar los brazos”, admite el oscense de 26 años.

Ese tercer puesto en la meta de Barcelona, o el séptimo de dos etapas antes en la Costa Dorada, o la escapada camino de Boi Taull, en una prueba del máximo nivel y la más alta categoría, confirma que Barceló levanta el vuelo y recupera su mejor golpe de pedal. Va quedando atrás el susto cardiaco que le apartó de La Vuelta de 2020 y la complicada temporada pasada, un año de transición, de recuperación de sensaciones. Después de cambiar Cofidis por Caja Rural, ese aparente paso atrás en la categoría del equipo y el calendario disponible se está tornado en un esperanzador impulso. “Estoy en el buen camino. Al final, con el cambio quería volver a ser competitivo, de eso se trata, y creo que lo estoy volviendo a ser. En todas las carreras de la temporada me he encontrado con esa capacidad de ser competitivo”, explica.

Durante este año, Fernando Barceló está agregando nuevas cualidades a su perfil como corredor, entre ellas, su habilidad y velocidad para meterse en esprints seleccionados, firmar buenos puestos parciales y arañar valiosos puntos UCI. Lo hizo en el Grand Prix Cycliste de Marseille (11º), en una etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana (9º), en otra del Gran Camiño gallego (7º)…. Y también en la Volta, en la llegada a Cambrils, con su 7º puesto -5º del pelotón- y su tercera plaza en Montjuic en un grupo reducido. “Creo, sinceramente, que era el paso siguiente en mi evolución. Por naturaleza, siempre he sido rápido cuando corría de más pequeño o en amateurs. Ahora he cambiado la forma de entrenar eso después de unos años más centrado en pasar la montaña”, resalta el corredor del equipo Caja Rural.

Barceló se está definiendo así como un ‘puncheur’, un tipo de ciclista de corte clasicómano, explosivo y buen escalador en media montaña, con motor de fondista y con punta de velocidad y astucia para disputar las victorias en grupos seleccionados. Ese parece su camino hacia los triunfos. “Sí, hay que ser rápido, pero también hay que subir. Al final, si te fijas hay mucho nivel entre los corredores que están delante en este tipo de carreras”, indica, convencido de que está en la senda buena para levantar los brazos: “Son varios top 10 esta temporada, al final de tercero a primero son dos escalones que tienes que sortear, pero no es sencillo”.

Ahora, Fernando Barceló descansará unos días, antes de afrontar el sábado el GP Miguel Induráin de Estella y desde el lunes próximo la Vuelta al País Vasco. Pruebas que se adaptan a sus características y a las que llega con un buen pico de forma. “El equipo me necesita y quiero hacerlo bien. Veremos… Dan tiempo complicado, pero espero tener buenas piernas”. En la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco, aparece a escaso kilómetros el alto del Vivero, donde Barceló dejó una de sus mejores firmas como profesional en la Vuelta a España de 2019, cuando acabó tercero en la etapa con final en Bilbao. “No he mirado con detalle el recorrido, pero si se sube será una motivación más”, apostilla.