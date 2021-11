Fernando Barceló: "Voy al Caja Rural con mucha ilusión"

A sus 25 años, Fernando Barceló afronta una nueva etapa. Deja atrás Cofidis, la elite del ciclismo, e inicia singladura en el Caja Rural, donde busca confirmar que lo que ahora parece un paso atrás es una forma de impulsarse hacia delante.

No es un momento cualquiera para usted en su carrera. Cambia Cofidis por Caja Rural, un equipo World Tour francés por una estructura nacional del escalón inferior. ¿Cómo vive el cambio?

En el deporte en general siempre hay momentos de incertidumbre. Uno de ellos es cuando hay que renovar contrato o buscar uno nuevo. Es un cambio, pero estoy muy contento de correr para el Caja Rural. Podemos combinar bien yo y el equipo, y hacer un gran año.

¿Qué balance efectúa de 2021?

Ha sido difícil. Después del problema del corazón de 2020, sabía que sería complicado a nivel físico y mental. Pero ya queda atrás. No ha sido la mejor de mis temporadas, pero estoy satisfecho, he tenido alguna buena actuación y completé La Vuelta sin mayores problemas. Ahora, afronto lo que venga con más fuerza y energía.

¿Qué ha aprendido en la dificultad?

A confiar en mí mismo. Lo más importarte es demostrarse a uno mismo que hay que seguir luchando. Hay veces que en este deporte, con tanto ajetreo, pierdes el horizonte. Hay que analizar los momentos. En Valonia, donde hice cuarto, estuve bien. Ya tengo una posible línea a seguir de cara a 2022.

¿Tiene la impresión de que acabó la temporada mejor de lo que la empezó?

Así es. Al principio, no tenía sensaciones. No me encontraba en forma. Conforme ha avanzado el año, no en resultados, pero sí en sensaciones, he sido más competitivo. Para mí, eso importante.

¿Qué lectura hace de su paso por Cofidis?

Han sido dos años de una experiencia brutal. Allí, en 2020, conseguí mi mejor momento físico en cuanto a números y vatios. Luego, me ha costado mantener el nivel. También he podido correr carreras que solo veía en televisión, como Lieja, Flecha o Ámstel. El World Tour es el máximo nivel y ha sido un gran aprendizaje. En un equipo extranjero siempre es más complicado hacerse a la dinámica del grupo o la forma de trabajo, pero estoy contento con la experiencia.

¿Qué lección principal le deja el World Tour?

Da igual la carrera, si no estás al menos al 85% es imposible asomar. El nivel medio es brutal.

Caja Rural parece un destino muy coherente con lo que necesita ahora para tomar un nuevo impulso. Ha sido trampolín de Álex Aramburu, Peio Bilbao, Omar Fraile, Luis León Sánchez, Hugh Carthy…

Sí. Ese es mi pensamiento. Luego, la carretera hablará. Pero mi intención es dar ese paso. Voy con ganas, con nuevas expectativas, con convicción e ilusión por empezar. Poder disputar carreras y tener cierta libertad si la condición física lo permite.

¿Ya tiene definido el calendario de 2022?

Aún es pronto.

¿Qué le gustaría correr?

Empezar en Mallorca en febrero para romper el hielo. Luego, me hace ilusión la nueva Vuelta a Galicia, Asturias, País Vasco y La Vuelta. Sería un buen calendario.

Más allá de su oficio como ciclista profesional, su pasión por este deporte le ha llevado a apadrinar en Huesca el equipo La Tova-Asesoría Almudévar de aficionados. ¿En qué punto está el proyecto?

Intento ayudar en todo lo que puedo y salir a entrenar con ellos. La base es fundamental para este deporte y tener un equipo cerca de casa, competitivo, con un calendario notable en España y con carreras también fuera es muy importante. Se están haciendo bien las cosas, muestra de ello es el salto a profesionales de uno de los nuestros, de Toby Perry.

Su caso es asombrosos. Dejó el Reino Unido, corrió en Bélgica y llegó a Huesca. Ahora ha fichado por el equipo norteamericano Hagens Berman-Axeon, célebre por su buena mano en el desarrollo de promesas...

Sí. Ha vivido dos años en Huesca y tiene un gran nivel. Ha ganado carreras y sacado buenos resultados. Anda bastante, y ha pasado al mejor equipo de categoría Continental del mundo. Se está trabajando bien en el equipo La Tova, un proyecto que está abierto a todo aquel que quiera ayudar o se quiera hacer socio.