Fernando Barceló ficha por el Caja Rural

Cambio de rumbo para Fernando Barceló. El ciclista oscense, después de dos temporadas en el Cofidis, continuará su carrera en el Caja Rural-Seguros RGA, equipo español del UCI Pro Team, la segunda categoría del ciclismo profesional. A sus 25 años, Barceló intentará relanzar su carrera tras su paso por el Cofidis, trayectoria marcada en gran medida por la especiales circunstancias de la temporada 2020 debido a la pandemia y, sobre todo, por el problema de corazón que le obligó a retirarse ese año de La Vuelta.

Esta temporada, ya en finalización, su mejor papel lo escribió en el Tour de Valonia, donde finalizó cuarto. Ahora, en el Caja Rural, un buen equipo para retomar confianza y crecer concentrado en el calendario nacional, Fernando Barceló buscará un nuevo impulso después de dos años en el World Tour y otros dos años más de profesional en el Euskadi Murías, donde se ganó el derecho a considerarlo una de la promesas emergentes del ciclismo español. Durante este tiempo ha participado en tres ediciones de La Vuelta, completando dos y quedando muy cerca de la victoria en su debut en 2019, luchando por el triunfo en Bilbao junto a Philippe Gilbert y el entonces Caja Rural-Seguros RGA, Alex Aranburu.

Como sub 23, categoría en la que se convirtió en habitual en las principales pruebas por selecciones, logró en 2018 una importante victoria en la cima de Val d’Isère, final de la penúltima jornada de un Tour de l’Avenir que acabó venciendo Tadej Pogacar. “Se trata de una gran oportunidad para mí, un equipo con mucho calendario donde además conozco a bastante gente. Seguro que desde el principio me encuentro a gusto trabajando en un buen ambiente, lo que ayuda a que los resultados acompañen”, indica Barceló.

La presencia en el Caja Rural le abre al oscense el abanico de pruebas españolas como equipo habitualmente invitado: La Vuelta, Volta Catalunya, Vuelta al País Vasco y el resto de carreras nacionales del segundo nivel serán en 2022 el escenario de Barceló. “Pretendo dar mi mejor versión, a partir de ahí veremos si eso significa ganar carreras, ayudar al equipo o meterme en fugas. Siento que me queda mucho que mostrar y espero que Caja Rural-Seguros RGA sea el equipo donde me destape como ciclista”, asegura.

«Las carreras vascas son las que más me motivan, siempre me siento como en casa. Después de pasar tanto tiempo y de correr tantas carreras allí, son pruebas que disfruto mucho. País Vasco, Clásica de San Sebastián, Ordizia… además hay carreras que conozco que también me gustan especialmente como el Tour de los Alpes o París-Tours», subraya Barceló ante este nuevo reto de su carrera como ciclista.