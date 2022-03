La responsable del rugby femenino dimite por el 'ninguneo' de la federación

Mariola Rus, responsable del rugby femenino español en los dos últimos años, ha dimitido como vicepresidenta de la federación de este deporte por el "ninguneo" que ha sufrido por parte de su junta directiva y porque, aunque creyó en el "proyecto de cambio, en dos años no se ha producido ninguno".

Mariola Rus, nombre clave en el rugby femenino español, dijo a EFE que se va decepcionada después de haber confiado en el proyecto de la junta directiva presidida por Alfonso Feijoo, al que se unió porque lo consideró "ilusionante" y porque, según le dijeron, podía "estar en la toma de decisiones para mejorar" y no ser una "mera cuota".

Al cabo de dos años, esta deportista sevillana, sexta en el Mundial de 1996, campeona de Europa de 1995 y líder de Las Leonas, se va decepcionada con las instancias federativas aunque "abrumada" por la respuesta que, según dijo, ha recibido de jugadoras, entrenadoras y de todo el rugby de base.

"Lo que me prometieron no fue real, me lo creí y hasta cambié mi horario laboral, pero no me han oído y cuando he querido aportar no me han dejado. Lo que quiero es que a la siguiente no le pase lo mismo", apuntó Mariola Rus, quien ha recibido como única respuesta a su decisión un escueto "muchas gracias, nos vemos en el campo".

Dolida por la indiferencia de la federación, afirmó que "si el rugby es minoritario, el femenino es invisible" pese a hitos como el que "Las Leonas" hayan jugado ocho campeonatos del mundo y que, en su caso, haya sido fundadora del primer equipo sevillano, Las Cocodrilas, que en su debut en división de honor ha ganado el campeonato y la Copa Ibérica.

Junto a Rus, ha dimitido también Elena Díez, excapitana de Las Leonas entre 1999 y 2001 que se unió al proyecto de la deportista sevillana porque también "creyó en el mensaje de cambio" para una situación que "era endémica en la federación" y en la que "no ha habido el más mínimo cambio", según lamentó.

Por ello y por negarse a ser "una mera cuota de paridad en la directiva de la federación", según afirmó, a Rus no le ha quedado otro camino" que dimitir después de que se hayan desoído todas y cada una de sus propuestas de "mejora" y de haber sido excluida de asambleas y comités ejecutivos

"He tenido problemas de comunicación, que han ido en aumento hasta el punto de cortarse el contacto con la presidencia y afectando finalmente al trato personal de un modo que considero insostenible", aseveró Mariola Rus, quien insistió en que su prioridad es y ha sido el rugby femenino y que lo único que quiere es que su sucesora no viva lo mismo que ella.