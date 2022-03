Xisco Muñoz: “Si es mi último partido, será porque no habré estado al nivel”

En la semana en la que su figura se ha situado debajo del foco y un mal resultado puede precipitar el adiós de Xisco Muñoz, el técnico de la SD Huesca ha transmitido normalidad y confianza en revertir la situación en la víspera de la visita del Burgos a El Alcoraz. Este viernes (21.00, Movistar LaLiga), el balear quiere retomar la mejor versión de los azulgranas y desechar la preocupante imagen de Alcorcón. Para ello, considera fundamental “entrar muy bien, mantenerlo y enganchar a la gente”. Podrá contar con Ignasi Miquel, que este viernes se ha reintegrado en la dinámica de grupo pero no con el lesionado Jorge Pulido.

Situado en el alambre, considera Xisco que esta es “una situación normal, forma parte de mi trabajo. Si ganase diez partidos seguidos no estaría cuestionado. Sé que no estoy dando con la tecla y no cambio la situación inicial. Forma parte del fútbol y no me queda más que cambiarlo. Es normal estar cuestionado y pido que nos apoyen. Si pitan a Messi en el PSG… La vida es así. Entiendo que el público busque el Huesca que siempre ha sido”, ha razonado este jueves. El entrenador piensa que “todos los días es mi último encuentro. Si es mi último partido será porque no habré estado aquí al nivel. Siempre estaré muy agradecido, pero me veo con fuerzas de seguir adelante”.

La clave puede pasar por “entrar con mucha fuerza e ilusión al partido” como una manera también de reconciliarse con los aficionados, a los que entiende: “Lo respeto. A todos nos gustaría una situación diferente, somos el Huesca y hemos de salir todos los partidos a ganar, con otra imagen”. A partir de esta declaración de intenciones, Xisco reconoce que “tampoco hemos estado nosotros a nuestro mejor nivel, lo que nos queda es ofrecer más, trabajar las formas que no nos llevan a dar ese paso adelante”.

En Alcorcón, las sensaciones fueron “peores” porque “no vi lo que estábamos preparando. Tenemos que juntarnos, hacernos fuertes y demostrar que fue un error. El del otro día fue el partido más difícil de interpretar. Tenemos que salir muy intensos y fuertes en casa y buscar el lado positivo. Ser humildes y tener la capacidad de qué ofrecer más. Valorar los errores, que son muchos, y hacerlo mejor”.

Fue aquél un partido “muy pobre en muchas situaciones. Podemos estar decepcionados porque no conseguimos una situación para ganar. El equipo en ningún momento mostró esa garra ganadora. Por eso entiendo que hemos de entrar en el partido con fuerza. Sabiendo que deseamos ofrecer lo que nos piden”. Sigue seguro el entrenador de que “en los momentos más difíciles el equipo saca su mejor versión y lo esperamos este viernes”.

Tras la reunión que tuvo lugar el pasado lunes, de cerca de una hora y media de duración, Xisco Muñoz concluye que “escuchar a tus jugadores siempre es positivo, hay intercambios de sensaciones y opiniones. Es difícil reprochar algo a este grupo, crece diariamente. Cuando hemos tenido la oportunidad de acercarnos no hemos sido capaces. Siempre digo lo mismo porque es la verdad”. El técnico busca la “autocrítica” y ha detectado “momentos de desconexión que nos han pasado al principio o al final, o no valorar la importancia de ese partido”, seguro que que los futbolistas están con él y son "profesionales".